Senadora Karen Román denuncia discrimen tras ser sacada de un vuelo comercial

“Nunca en mi vida había tenido situación alguna en ninguna línea aérea ni en cualquier otro lugar, ya que somos personas de ley y orden”, expresó la senadora, en el comunicado. “Ciertamente he sido discriminada tan pronto me identificaron, no solamente por el personal de la línea aérea, sino también por algunas personas que se encontraban en la fila”.

“Soy pastora y he sido doblemente discriminada. Quien me conoce a mí y a mi familia sabe que no somos gente de problemas. Simplemente, por el hecho de ser senadora del PNP, ahora se me discrimina y difama. Orquestaron un grupo de alegadas quejas para levantar esta terrible calumnia. Esto lo dejamos en manos de Dios”, afirmó la funcionaria, quien adelantó que “tomará las acciones correspondientes para hacer valer sus derechos y los de su familia ante esta lamentable situación”.