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Senado recurre al tribunal para que Hacienda entregue información sobre contratos de Antonio Sagardía

El cuerpo legislativo originalmente solicitó la información el 12 de marzo mediante la petición 2026-036

24 de marzo de 2026 - 9:03 PM

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El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Senado de Puerto Rico, mediante su presidente Thomas Rivera Schatz, radicó ante el Tribunal de San Juan un recurso que busca que el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, entregue información relacionada con los contratos que el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, ostenta con al menos cinco agencia de gobierno.

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El recurso legal surgió a raíz de la petición 2026-0036, aprobada por el Senado el 12 de marzo, mediante el cual se le solicitó a Hacienda indicar si Sagardía cumplió con su responsabilidad tributaria y con el pago, si alguno, a empleados, o por servicios prestados como contratista independiente.

Ese mismo día, la petición 2026-035 también requirió que los titulares de los departamentos de Educación, Familia y Hacienda, al igual que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), entregaran información sobre los contratos que mantienen con Sagardía.

La petición incluyó la entrega de copias de facturas sometidas y aprobadas como parte de contrataciones mediante servicios profesionales.

Hacienda, Familia, la AAPP y la AEE cumplieron con la petición 2026-035.

Sin embargo, en cuanto a la petición 2026-036, Hacienda confirmó, el 17 de marzo, que no entregó los datos contributivos de Sagardía porque la divulgación de dicha información, supuestamente, está prohibida por el Código de Rentas Internas y porque la información está “protegida” por la Constitución.

“La determinación se fundamenta en la Sección 1001.01(b) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado,que exige salvaguardar la confidencialidad de la información contributiva. Además, dicha información está protegida por la Constitución de Puerto Rico, que reconoce la expectativa razonable de intimidad de los contribuyentes sobre dicha información”, indicó Hacienda mediante declaraciones escritas emitidas el 17 de marzo.

Los requerimientos surgieron luego que el exsecretario de Justicia defendió públicamente a la ahora exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, durante una entrevista radial (WKAQ), y luego que respondió a expresiones de Rivera Schatz en las que cuestionó el manejo de la administración de Jenniffer González a los señalamientos levantados contra la extitular por presuntas irregularidades en la venta de marbetes en un centro de inspección del que era dueña hasta finales del año pasado.

Pérez Peña, en última instancia, renunció al cargo efectivo el 16 de marzo.

“La facultad investigativa de la Asamblea Legislativa es un pilar constitucional inherente a la función de legislar, cuya eficacia reside, entre otros, en el poder de requerir información pertinente a una investigación legislativa legítima”, resaltó el Senado en el recurso, cuya primera página fue publicada por el periodista Rafael Lenín López en su cuenta de X.

“En esta ocasión, acudimos ante este tribunal para solicitar su intercesión ante la negativa del Departamento de Hacienda de producir cierta información que el pleno del Senado, mediante una petición unánime, requirió sobre el contratista gubernamental Antonio M. Sagardía de Jesús”, resaltó el Senado en el escrito.

El Nuevo Día intentó obtener una copia completa del recurso legal mediante la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) y también solicitó copia a Rivera Schatz pero, de momento, no se ha obtenido la totalidad del documento.

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, está citado para comparecer mañana, martes, ante una Comisión Total del Senado.

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Francisco DomenechDepartamento de HaciendaAntonio SagardíaSenado de Puerto RicoThomas Rivera SchatzJenniffer GonzálezAlianzas Público-PrivadasCódigo de Rentas Internas
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