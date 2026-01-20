Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Senador Luis Daniel Colón La Santa tiene a su madre trabajando para la comisión legislativa que preside

El legislador del PNP dijo que está “más que orgulloso” de laborar junto a su progenitora

20 de enero de 2026 - 7:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis Daniel Colón La Santa, senador por el Distrito de Humacao. (Ramon "Tonito" Zayas)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

El senador Luis Daniel Colón La Santa, del Partido Nuevo Progresista (PNP), tiene trabajando en su oficina legislativa, como directora ejecutiva de la Comisión de Trabajo y Asuntos Laborales, a su madre, María del Carmen La Santa, quien, además, ocupa un puesto de carrera en el gobierno.

“Yo no soy el primer senador o legislador que tiene algún familiar trabajando para uno. Pasa con un sinnúmero de senadores, pero, correspondientemente, hice mis consultas, y todo está muy bien”, argumentó el senador por el Distrito de Humacao, en entrevista con El Nuevo Día.

Colón La Santa indicó que su madre trabaja con él hace un año, a través del mecanismo del destaque. Sostuvo que, una vez le asignaron la dirección de la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales, consultó el posible reclutamiento de La Santa con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Acto seguido, contó, solicitó una consulta a la Oficina de Ética Gubernamental. Una vez se le confirmó que tenía el camino libre, procedió a formalizar la solicitud ante el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, quien aprobó el destaque, que le fue renovado hace unas semanas.

“Ella (La Santa) ha sido ayudante especial de muchos secretarios, incluyendo el actual alcalde de San Juan, Miguel Romero. Lleva muchos años en las oficinas centrales del Departamento del Trabajo y no ha importado quién esté gobernando, los que llegan que no son de nuestra colectividad, la buscan a ella”, expuso.

“Mi madre ha hecho por este país tantas cosas en fondos federales que, si te hago su resumé, sobrepasaría el mío como ingeniero”, mencionó. “Mi comisión ha trabajado casi el 90% de la legislación que nos ha sido referida gracias a yo tener esa bendición”, agregó.

Inicialmente, la información sobre la contratación trascendió durante una entrevista que Colón La Santa concedió a una emisora radial (WALO). Alegó que el tema fue traído a la discusión por “encargo” y con la intención “de enredar un poco la situación”.

“Yo venía preparado para esto, porque tarde que temprano esto iba a pasar. Pero yo estoy con la frente en alto. Estoy más que orgulloso que, en mi comisión, trabaje mi madre. Aquí, en el Senado, me la querían quitar para que trabajara otras cosas”, apuntó.

La entrevista radial estaba relacionada, contó, con la asignación de $21,000 en fondos legislativos para la remoción de la estructura de la cancha de la escuela Leoncio Meléndez Mitchell, en Las Piedras, afectada por el paso del huracán María, en 2017, y que, en las condiciones actuales, representa un peligro para los estudiantes del plantel.

La remoción de los escombros se realizará mañana, miércoles. “Vamos a limpiar y preparar la cancha para que los estudiantes puedan utilizarla en lo que logramos nuevamente conseguir los fondos para techarla”, indicó.

ACERCA DEL AUTOR
Leysa Caro González
Leysa Caro GonzálezArrow Icon
Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
