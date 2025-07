“Reclamamos que se nos pague nuestro aumento salarial legislado de $746. (...) Hemos luchado en todos los foros administrativos, legales y en la calle para que honren este aumento legislado” , insistió Martínez, quien dijo que el sindicato no fue invitado a la audiencia y que no fue hasta este martes que les pidieron una ponencia.

“Creo que todo el mundo está de acuerdo en que el salario debe ser superior. No me encontré a nadie de los que nosotros entrevistamos que dijera ‘yo creo que ese salario es suficiente’. Si queremos reclutar gente en el futuro para la Policía o Corrección, no podemos estar hablando de este salario. ¿Dónde va a estar la seguridad de los puertorriqueños si no podemos reclutar oficiales correccionales?”, planteó.