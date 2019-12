El capítulo de estudiantes "Students for the Exploration and Development of Space" (SEDS, por sus siglas en inglés) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) triunfó en la conferencia anual de SEDS, que se llevó a cabo en Arizona State University.

La organización estudiantil obtuvo el Premio al Capítulo del Año, el Premio al Mejor Proyecto de Outreach y el Premio de Liderazgo Todd B. Hawley que se le otorgó a Kelby D’Angelo Palencia Torres, presidente del grupo.

A través de un comunicado de prensa, se informó que en el evento participaron unos 60 capítulos de Estados Unidos e internacionales.

“Con estas premiaciones, estamos viendo los resultados del trabajo fuerte y arduo que hemos llevado a cabo para mejorar la cultura aeroespacial y del espacio en Puerto Rico. Nos proponemos formar a la siguiente generación de la exploración espacial y estamos aplicando nuestro lema: ‘Haciendo el espacio para todo el mundo’. Hace cuatro años empezamos con una inspiración de poder desarrollarnos y después del huracán fue como tener que empezar desde cero y tratar de reconstruir todo eso otra vez, fue fuerte, pero ahora, después de pasar todo eso, estamos viendo los resultados”, expresó Palencia Torres, estudiante del Departamento de Física, quien fue reconocido por su liderazgo.

Con estas distinciones suman seis las premiaciones que SEDS ha recibido durante este año 2019.

En verano, y como parte del Revolutionary Aerospace Systems Concepts Academic Linkage primer lugar overallBest in Theme Award Peach Award (Pioneering Exceptional Achievement Concept Honor) que otorgan los jueces al trabajo y la innovación que realicen los grupos participantes durante el desafío.

Asimismo, conquistaron el primer lugar en la categoría, Gateway-Based Human Lunar Surface Access, para el que diseñaron un vehículo lunar con capacidad para llevar astronautas, cargamento y realizar experimentos en distintos puntos de la Luna durante un periodo de 15 años.

A finales del pasado mes de septiembre, la organización celebró el primer Festival puertorriqueño de la exploración espacial, evento educativo que congregó a unos 1,400 participantes que recibieron charlas y presentaciones sobre ingeniería aeroespacial, ciencias planetarias, astronomía, astrofísica, astrobiología y ciencias atmosféricas para motivar a los más jóvenes a estudiar e interesarse por estas carreras.

El haber realizado ese evento les hizo merecedores del Premio al Mejor Proyecto de Outreach.

“Las dos veces que estos jóvenes nos han representado, han arrasado con todas las premiaciones posibles. Nos sentimos muy orgullosos por sus logros porque son embajadores de lo que representa ser un estudiante del Colegio de Mayagüez. Muchas felicitaciones y sigan adelante con su misión”, expresó el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM.

Por su parte, el doctor Jorge Haddock Acevedo, presidente de la UPR, manifestó su orgullo y satisfacción por la gesta de los estudiantes.

"Estos jóvenes son ejemplo del talento que se desarrolla en nuestra Universidad de Puerto Rico. Son el orgullo y la alegría de la institución. A Kelby D’Angelo, quiero agradecerte por ser el líder de estos jóvenes, la motivación para que cada uno demuestre su talento, lo mejor de sí y su excelencia. Son motivo de celebración para su Universidad y este es el inicio de muchos éxitos que se les depara el destino”, destacó Haddock Acevedo.