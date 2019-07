Al cumplirse el quinto día de protestas contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, las organizaciones y personalidades que exigen su renuncia anticipan hoy la manifestación más concurrida contra el mandatario desde que se conoció el contenido del polémico chat que tenía con su equipo de trabajo más íntimo.

Grupos civiles, políticos y obreros, junto a figuras del ambiente artístico, marcharán desde el Capitolio hasta la Plaza del Quinto Centenario, en el Viejo San Juan. La manifestación está pautada para las 5:00 p.m., y sus organizadores prevén más asistencia que el lunes, cuando hubo forcejeos con policías y lanzamiento de gases lacrimógenos.

“El pueblo escogió al gobernador y así mismo le reclama que se vaya. El gobernador también tiene que escuchar al pueblo que lo quiere ver salir (de La Fortaleza). Debe tener vergüenza y algo de dignidad, al ver que el pueblo está reclamando su salida en todos los frentes. No se puede llamar a engaño. Incluso, su propio partido lo está dejando solo”, expresó ayer Karen de León, vicepresidenta del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, una de las principales entidades convocantes, junto con la Colectiva Feminista en Construcción.

Explicó que la marcha no culminará en La Fortaleza porque, debido a la cantidad de personas que esperan, “necesitamos un espacio más grande”.

“Esperamos mucha más gente que la que hubo ayer (lunes). La convocatoria va a terminar allí (Plaza del Quinto Centenario) con la participación de René Pérez, Bad Bunny, iLe y otros artistas que están pendientes de confirmar. Esta manifestación fue convocada por ellos (artistas). Nosotros nos comunicamos y nos pidieron que nos encargáramos de la logística de la actividad”, dijo De León.

Anoche, el artista Ricky Martin confirmó en su cuenta de Twitter que también estará presente en la manifestación de hoy.

Ayer, a eso de las 4:30 p.m., un centenar de personas se congregó en la intersección de las calles Cristo y Fortaleza, frente al Palacio de Santa Catalina, para exigir la dimisión de Rosselló. Entonaron consignas como “Pa’ fuera” y “Ricky, renuncia”, y en las pancartas que cargaban se leían mensajes como “homofóbico”, “machista” y “misógino”.

Al cierre de esta edición, la manifestación transcurría sin contratiempos.

Cuestionada sobre qué medidas de seguridad tomarán durante la protesta de hoy, De León respondió que las entidades convocantes coordinaron con las agencias pertinentes, y también tendrán un comité para prevenir y atender situaciones particulares.

“Estamos convocando a una manifestación pacífica, como siempre, pero el control que podamos o no tener sobre el pueblo se sale de nuestras manos. Tenemos nuestro comité de seguridad y estamos al pendiente de todo esto, pero la realidad es que el pueblo está indignado y se está manifestando de diferentes maneras. No podemos garantizar que haya un control absoluto”, declaró, tras estimar en 20,000 personas la asistencia al piquete del lunes.

De León pidió a la ciudadanía “no dejarse intimidar por la estrategia del gobierno” de condenar los actos vandálicos reportados anteanoche. “Queremos que el pueblo se movilice y no se intimide. Vamos a seguir de frente con la seguridad de que vamos a tener una convocatoria lo más llevadera posible”, puntualizó.

Entretanto, el Junte de Mujeres 2018 (M-18) exhortó ayer a “seguir cerrándole el cerco” a Rosselló hasta que renuncie. En conferencia de prensa, tres integrantes del M-18 pidieron a las organizaciones civiles y políticas del país usar su poder de convocatoria y unirse a la manifestación de hoy.

“El único que no se ha enterado que (Rosselló) no es gobernador es él. El Junte de Mujeres pide que no se dejen desviar del único tema que nos tiene que importar en este momento: la retrasada total y absoluta de Ricardo Rosselló de La Fortaleza”, dijo la coordinadora Wilda Rodríguez.