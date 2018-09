El Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ganó una subvención $4 millones por parte de la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés) para el desarrollo de investigaciones en los campos de la ciencia e ingeniería de materiales por seis años.

Unas ocho instituciones de los estados y territorios de Estados Unidos recibieron la asignación que otorgó la organización.

Según Ubaldo Córdova, rector del recinto, la asignación se realizó bajo el programa “Partnerships for Research and Education in Materials” de la NSF.

Bajo esta plataforma el recinto de la UPR y la Universidad de Wisconsin (UW) podrán integrar su experiencia en la síntesis, caracterización, modelado y aplicación de materiales multifuncionales con propósitos investigativos y educativos.

“A través de esta propuesta, la Universidad atenderá tres áreas de investigación bien importantes en ciencias e ingeniería de materiales: una tiene que ver con el desarrollo de materiales farmacéuticos, otra con materiales de absorción y energía renovable, y la tercera, con materiales activos y reconfigurables, que tendrán diferentes aplicaciones en nuevas tecnologías”, aseguró Córdova.

El rector también dijo que la subvención servirá para promover las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Entretanto, el presidente de la UPR, Jorge Haddock, indicó que la otorgación de fondos adelanta la agenda de investigación del recinto.

“La colaboración con otras universidades de renombre, en este caso con la Universidad de Wisconsin en Madison, es muy valiosa para fortalecer nuestra posición ante el mundo y demostrar que la UPR continúa siendo una de las mejores universidades al servicio de la sociedad. Estaremos incrementando los esfuerzos en esa dirección”, acotó el presidente.