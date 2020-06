El Departamento de Salud añadió este jueves 485 contagios de COVID-19 en Puerto Rico, de los cuales 130 corresponden a casos recientes y 355 a resultados positivos de pruebas serológicas que no había reportado en casi dos meses.

Según el secretario de la agencia, Lorenzo González, las muestras de estos casos se tomaron entre el 31 de marzo y el 16 de mayo en laboratorios que no estaban informando resultados a Salud, pero sí al Fideicomiso de Salud Pública.

Este programa adscrito al Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico informó el viernes que la isla había llegado a las 100,000 pruebas moleculares para detectar el virus, mientras que los datos de Salud mantenían esa cantidad en 61,702 hasta el 28 de mayo.

"Había una data que ellos tenían y que no nos estaba llegando a nosotros", indicó el funcionario al resaltar que tras conocer eso se reunió el lunes con la Cooperativa de Laboratorios Clínicos, la Asociación de Laboratorios Clínicos y el Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico para reclamar la información. Sin embargo, los datos que llegaron fueron de pruebas serológicas y no moleculares.

"Hicimos claro el hecho de la responsabilidad que tienen los laboratorios de Puerto Rico de reportar al Departamento de Salud los casos por encima de cualquier cosa. Si te das cuenta, las pruebas son serológicas, presumo yo que vienen todas de los laboratorios más pequeños porque son los que típicamente toman más muestras de estas pruebas. Sí toman muestras PCR (moleculares), pero las envían a un laboratorio de referencia", estableció González a El Nuevo Día.

El secretario aceptó que múltiples laboratorios tienen dificultad para reportar los datos al Bio Portal que creó la agencia para recopilar la información. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, Juan Rexach, dijo a este medio que a cada laboratorio le toma de 20 a 25 minutos llenar la información que requiere Salud por caso.

"Eso definivamente es oneroso para un proceso que puede tomar solo 15 minutos", sostuvo Rexach. "Que conste que no todos los laboratorios tienen la infraesctructura tecnológica para trasferir la información", agregó.

Ante eso, González reconoció que la cifra de casos positivos que hoy asciende a 4,508 pudiera ser más alta por resultados que no se hayan informado a la agencia.

"Sí pueden haber más pruebas o resultados (positivos) y definitivamente seguimos trabajando con ellos (los laboratorios) regularmente para garantizar que esa información nos llegue a nosotros", dijo.

Pruebas moleculares versus serológicas

De los 130 casos recientes, solo nueve fueron procesados por exámenes moleculares, mientras que 121 fueron serológicos, por lo que el total de resultados positivos de pruebas moleculares aumentó a 1,322 y el de pruebas serológicas a 3,186.

Cuestionado sobre la recomendación de los expertos de potenciar la realización de pruebas moleculares, González dijo que Puerto Rico todavía no tiene la capacidad de hacer más pruebas moleculares que serológicas.

Indicó que, en el mejor de los casos, el país puede hacer 2,500 pruebas moleculares por día.

https://e.infogram.com/js/dist/embed.js?aaj

"En los laboratorios privados posiblemente hacen 2,000 pruebas moleculares diarias, pero no todos los días tienen reactivos y hay días en que están parados por dos días. Inclusive, una compañía que hace las pruebas aquí empezó a enviarlas fuera de la isla otra vez porque no tiene los reactivos. Aquí hay veces que nos piden a nosotros los hisopos. Si pudiera aumentar de aquí a mañana la capacidad yo lo haría, de eso no hay duda", subrayó.

González insiste en usar las pruebas rápidas, pese a que está consciente de que arrojan falsos negativos. Un ejemplo de esto es que una mujer de 50 años falleció por COVID-19 en Ciales, pese a que dio negativo en la prueba serológica que le realizaron.

"En la ausencia de la capacidad de hacer más pruebas moleculares, tenemos que usar los recursos disponibles. Aunque sabemos que dan falsos negativos, si tengo un positivo en serológico tengo algo que manejar", acotó.

Anticipa más contagios

Entretanto, González anticipó que los casos positivos continúan subiendo porque, según él, la realización de pruebas sigue incrementando. Sobre si ante este panorama el país estaba listo para reapertura económica, señaló que "yo no esperaba que la curva se redujera".

"Si hubiese sido una constante la cantidad de pruebas que se hace continuamente, entonces uno puede aspirar a 14 días consecutivos de disminución de casos", explicó.

Las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalaban que la reapertura de los estados y territorios estadounidenses se debía dar, entre otras cosas, tras la disminución consecutiva de casos diarios por dos semanas.

"Aquí el argumento es en questamos preparados para que ese 10% de la población que potencialmente va a generar síntomas severos nosotros estemos preparados para manejarlos en el aspecto médico", dijo.

Defendió que la cantidad de pacientes hospitalizados por COVID-19 aumentó a 114, de los cuales 15 están recluidos en una Unidad de Cuidados Intensivos y nueve permanecen conectados a un respirador artificial. Hasta hoy los hospitales tienen 3,171 camas y 859 respiradores artificiales disponibles para adultos.

También resaltó que hoy no se reportaron muertes asociadas a la enfermedad, por lo que la cifra se mantiene en 140. De ese total, 63 fallecimientos han sido confirmados por el Sistema de Vigilancia de Salud y 77 por el Registro Demográfico.

https://e.infogram.com/js/dist/embed.js?dDm

A más de dos meses de la emergencia, San Juan continúa siendo el municipio con más casos reportados (607), seguido de Bayamón (670) y Guaynabo (232). Sobre las regiones, la Metro es la de mayor incidencia de la enfermedad con 1,245. Le sigue Bayamón (843), Caguas (628) y Ponce (596).