Aquellos que quieran disfrutar de un día de playa hoy, domingo, deben ejercer mucha precaución ya que las condiciones marítimas están bastante peligrosas por los efectos de la tormenta tropical Leslie, que se encuentra en el Atlántico, al norte de Puerto Rico.

“No están aptas las condiciones para ir la playa”, advirtió Rosalina Vázquez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).



Sun-Sep/30: Dangerous breaking waves are producing life-threatening rip currents along the Atlantic beaches of PR/USVI. #prwx #usviwx



Dom-30/sep: Olas rompientes peligrosas están produciendo corrientes de resacas amenazantes a la vida en las costas del Atlántico de PR/USVI. pic.twitter.com/1heUnLjLPs — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 30, 2018

Además, hay una advertencia de inundaciones vigente hasta las 5:00 p.m. para los siguientes municipios: Camuy, Arecibo, Hatillo y Quebradillas.

Una advertencia de inundaciones costeras se mantiene vigente desde ayer, sábado, hasta las 6:00p.m. de hoy. Hay un riesgo alto de corrientes marinas hasta el lunes en la mañana, y una advertencia de resacas fuertes hasta las 8:00 a.m. del lunes.

Además, hay una advertencia de embarcaciones pequeñas en efecto hasta las 8:00 p.m. del lunes.

“Esto es asociado a la tormenta tropical Leslie que está bien lejos, bien distante, pero existe. No nos afecta directamente a nosotros, pero si a las condiciones marítimas. Está creando un oleaje de entre 8 a 10 pies. Con oleaje ocasional de hasta 13 pies. Los vientos fluctúan entre 5 y 15 nudos, con ráfagas más fuertes para las aguas.”, detalló Vázquez.

El Centro Nacional de Huracanes (HNC, por sus siglas en inglés) pronostica que Leslie se debe disipar en los próximos tres días. Para el boletín de las 5:00 a.m., el sistema se encontraba en la longitud 33.8 norte, latitud 52.5 oeste, a 720 millas de Bermuda, con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora y un movimiento de traslación oeste noroeste de 5 mph.

“El oleaje generado por Leslie afectará Bermuda, la costa este de Estados Unidos y la mayoría de las Antillas Mayores y Menores durante los próximos dos días. Este oleaje causará corrientes y condiciones de surf amenazantes para la vida”, estipula el aviso del HNC.

Scattered showers are producing moderate to heavy rainfall over portions of eastern PR. Aguaceros dispersos están produciendo lluvia de moderada a fuerte sobre sectores del este de PR. #prwx pic.twitter.com/dEYPqMyT4b — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 30, 2018

Por otro lado, se esperan aguaceros de aislados a dispersos en el área este de la isla, especialmente durante horas de la mañana, por los remanentes de la onda tropical, que antes se conocía como Kirk.

Algunos sectores del sur también podrían experimentar aguaceros.

Ya entrada la tarde y el anochecer, las lluvias se deben desarrollar más para el interior y oeste de la isla, con tronadas aisladas.

Showers began to move across southern portions of PR. Aguaceros comenzaron a moverse a través de sectores del sur de PR. #prwx pic.twitter.com/hNo7d94gCE — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 30, 2018

“Existe el potencial de inundaciones urbanas en áreas que tienen suelos saturados por las lluvias previas. Se espera que, a medida que pase el día, una masa de aire más seco, se adentre al área local disminuyendo el contenido de humedad”, explicó Vázquez.

La actividad de aguaceros debe disminuir mientras vaya entrando al área la masa de aire seco. Sin embargo, el desarrollo de aguaceros y tronadas inducidos localmente por el calor y los efectos locales continúa siendo probable.