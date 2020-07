Cristina Williams Butler reinició su jornada laboral hace una semana y media aproximadamente. Trabaja en Piñones en Loíza y vive cerca del Centro Médico en Río Piedras. Hasta ayer, estaba pagando unos $25 solo por el viaje de ida desde su hogar hasta su empleo, pues dependía del transporte público, que se encontraba detenido debido al cierre por la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Por eso hoy recibió con alegría la noticia de que el Tren Urbano había reiniciado sus servicios y de inmediato comenzó a utilizarlo. “Yo no tengo un carro y yo trabajo en Piñones, está bien brutal usar Uber”, relató la joven de 27 años, luego de entrar al vagón del tren en la estación de Centro Médico. “Estaba demasiado caro”, añadió respecto al servicio privado en comparación con la cantidad de $1.50 que pagó para llegar a la estación de Sagrado Corazón en Santurce. Allí tomaría una guagua de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) que la llevaría hasta Piñones.

“Ahora puedo ahorrar mi dinero, no necesito gastar tanto para llegar a mi trabajo”, afirmó contenta. Cerca del mediodía el tráfico era lento y se observaban pocas personas en todas las estaciones del tren. En un trayecto ida y vuelta desde la Martínez Nadal hasta la estación de Sagrado Corazón, nunca hubo más de siete personas dentro del vagón.

A las 8:00 a.m. de hoy, unas 600 personas habían utilizado el tren, una merma de 89% en comparación con este mismo día en el 2019, con unos 3,000 pasajeros, indicó el director de la ATI y la AMA, Josué Menéndez.

“Esperábamos eso. Tienes universidades cerradas, comercios cerrados, se anunció ayer y comenzamos hoy (el servicio de transporte en tren). Entendemos que paulatinamente vamos a estar recibiendo más participación por parte del público”, sostuvo Menéndez. En las estaciones de trenes se colocó desinfectante de manos, ubicado una vez el pasajero desliza su tarjeta para utilizar el servicio.

También se colocaron boletines informativos sobre las medidas para prevenir el contagio de SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Nadie puede entrar sin mascarilla, pero el distanciamiento social depende de cada uno de los usuarios del tren. En los vagones todos los asientos están disponibles. Al llegar a la estación de Sagrado Corazón, personal de la ATI entró a desinfectar los vagones una vez los pasajeros salieron, especialmente las áreas de mayor contacto, como las manijas en las que las personas colocan sus manos. Eso se repetiría cada vez que el tren culmina su ruta.

Respecto a la AMA, Menéndezdijo que el flujo de usuarios también había estado lento. Dicho servicio inició a las 5:30 de la mañana con siete (las rutas troncales 2, 4, 5, 7, 9 y 37) de las 24 rutas. Al mediodía se habían añadido rutas adicionales, hasta alcanzar 16, aseguró el director. “Es una operación gradual, escalonada. Las otras siete rutas a cargo de First Transit, que opera los vehículos de Metrobús, Metro Urbano y Tu Conexión, reiniciaron también hoy sus servicios.

En las guaguas de la AMA solo estará permitido el 50% de la ocupación total, nadie podrá utilizar el servicio sin mascarilla y habrá desinfectante de manos al abordar. Varios pasajeros confirmaron que observaron esas medidas preventivas en las guaguas. Según la AMA, en las guaguas serán los conductores los encargados de no permitir más del 50% de ocupación, al tiempo que se sugeriría a los pasajeros a sentarse dejando asientos de por medio.

Aunque en términos generales los pasajeros del tren y de las guaguas se mostraron complacidos con que el servicio de transporte público haya sido reactivado, algunos mostraron descontento ante la confusión respecto a las rutas que estaban disponibles y las que no.

“La orientación no fue buena. Mejor orientación en cuanto a las guaguas que están funcionando”, sugirió una usuaria del servicio mientras esperaba una guagua en el terminal de Sagrado Corazón. La adulta mayor relató que tuvo que caminar desde Condado hasta la Parada 18, porque la ruta 21 –la que generalmente utiliza– no estaba disponible temprano, pero cerca del mediodía vio una guagua recorriendo esa ruta, lo que le causó confusión y descontento en ese aspecto.

Una experiencia similar relató Jenny Ozorio, que se encontraba en el terminal de la AMA en el exterior de la estación del tren Martínez Nadal en Guaynabo. Allí tomaría la ruta 8 en dirección a Río Piedras, en el reinicio de operaciones del servicio de transporte público, pero la guagua nunca llegó.

“No me había transportado para ningún sitio, simplemente cuando las amistades me invitaban, que tienen carro propio, entonces sí salía. Ahora, esperando que llegue la guagua. Magnífico, porque hacía falta”, contó la mujer de 68 años, antes de enterarse que esa ruta no estaba en servicio hoy. Al menos Jenny encontró otra opción, que era utilizar el tren hasta llegar a la estación de Río Piedras, aunque lamentó que tendría que caminar una distancia mayor para llegar a su destino final, que era el Paseo de Diego.

Otras personas en la Martínez Nadal esperaban por el servicio de transporte público que opera el Municipio de Guaynabo. “El flujo de participantes, un poquito lento, pero es en lo que las personas se adaptan otra vez”, dijo a este medio Jorge A. Ríos, conductor de una las guaguas, al tiempo que explicó las medidas de seguridad que se observaban al interior de la guagua.

Los asientos estaban marcados con cintas rojas y amarillas. Se orienta a los pasajeros que en las rojas nadie puede sentarse, como estrategia para mantener la distancia entre los usuarios del servicio. Además, nadie puede entrar sin mascarilla, se le toma la temperatura a los pasajeros y al entrar se les coloca desinfectante de manos.