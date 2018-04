El gobernador Ricardo Rosselló acusó hoy, lunes, a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de pretender asumir “el rol de Cuca Gómez” al intentar establecer la política pública de la isla.

“La Junta no acaba de entender cuál es su rol. La junta coge el rol de Cuca Gómez", dijo el gobernador en referencia al personaje que solía interpretar el comediante Otilio Warrington.

Relacionados: La Junta rechaza las propuestas de la UPR y la Autoridad de Carreteras De inmediato, el primer ejecutivo reiteró que la Junta se excede en sus poderes cuando pretende dictar la política pública estableciendo la reforma laboral y reduciendo las pensiones, entre otras medidas.

Asimismo, dijo que lo mismo hace la JSF con la Universidad de Puerto Rico (UPR) cuando le exige recortar en un 17% las pensiones de sus jubilados y un alza en la matrícula.

“Sí, se exceden de sus poderes. Es potestad de la Junta de Gobierno (de la UPR) y del presidente establecer cuál va a ser el mecanismo para ellos llegar a esos ahorros. No de ellos dictarles y decirle: ‘El mecanismo para llegar a tal ahorro es subiéndole la matrícula a los estudiantes'”, apuntó el primer ejecutivo.

El Nuevo Día preguntó al gobernador hasta dónde llegaría para hacer valer su planteamiento frente a la JSF.

“Yo no tengo que llegar a ningún sitio. Ya yo llegué donde tenía que estar. Le dije que los asuntos que ellos propongan que son de política pública y que no estemos de acuerdo -si estamos de acuerdo en algo pues fenómeno- no es su lugar ni implementar ni establecer cuál es la política pública. Ellos sí pueden recomendar y nosotros le reconocemos ese derecho”, respondió.

Las expresiones del gobernador se producen a menos de 24 horas de haberle enviado una carta a la Junta en la que responde a la notificación de violación con el plan fiscal presentado que aún no ha sido certificado.

En la misiva, Rosselló indica que presentará un nuevo plan fiscal revisado este jueves, pero no contendrá la reforma laboral, reducciones a las pensiones o despido de empleados públicos.

Al ser cuestionado, en cambio, Rosselló dejó la puerta abierta para presentar a la JSF medidas que redunden en ahorros sin echar mano a las recomendaciones del ente a cargo de las finanzas de la isla.

De otra parte, el gobernador adelantó que enviará una carta a Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, para responderle a la misiva que este envió a la JSF. En dicha carta Bishop cuestiona por qué la JSF no utiliza su poder para imponer reformas fiscales y estructurales. Le reclama que asuma posturas más duras sobre el gobierno de Puerto Rico.

“La carta no fue (dirigida) a mí, pero para mí fue un ataque al pueblo puertorriqueño y delinearé los componentes en esa carta, dejándole saber que esa carta está repleta de errores y de caracterizaciones falsas. Aparenta que el congresista Rob Bishop tiene una preferencia de que los bonistas obtengan más dinero sobre el bienestar sobre el bienestar de los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico”, sentenció.