La sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que desautorizó las dispensas incluidas en la Orden Ejecutiva 2020-15 para que veterinarios extranjeros realizaran esterilizaciones y vacunaciones masivas en la isla, no prohíbe o impide de ninguna manera la continuidad de eventos como el Spayathons, sostuvo el licenciado William Vázquez, abogado los veterinarios demandantes en el caso.

“La sentencia no hace eso, lo sentencia lo que indica es simple y llanamente que no se puede, por vía de dispensa mediante orden ejecutiva, autorizar que veterinarios sin licencia de Puerto Rico practiquen, porque la ley no lo permite”, apuntó el abogado en entrevista con El Nuevo Día.

Este tipo de eventos se han realizado en la isla por la organización The Humane Society de los Estados Unidos, entre el 2017 y el 2020, y la práctica de veterinarios sin licencia de Puerto Rico ha sido posible mediante extensiones de órdenes ejecutivas. Además, este era el evento insigne de Beatriz Rosselló, mientras fue primera dama hasta la salida de Ricardo Rosselló de La Fortaleza.

Los veterinarios Mónica G. Pagán Mutt, Víctor R. Oppenheimer Soto y María I. Cueto Ruiz demandaron al gobierno el pasado 11 de marzo al entender que estaban permitiendo que personas llevaran a cabo múltiples procedimientos como cirugías, esterilizaciones y vacunaciones, en animales sin estar licenciados para practicar en Puerto Rico, como lo requiere actualmente la Ley de Medicina, explicó Vázquez.

La determinación de otorgar y extender la dispensa mediante orden ejecutiva plantea, a juicio del profesor experto en derecho administrativo, un problema de fondo al filtrar mediante órdenes ejecutivas asuntos que le corresponden a la Rama Legislativa.

“Hay cosas que requieren legislación y no se pueden hacer por órdenes ejecutivas, no puede ser que uno favorezca que algo se haga por orden ejecutiva porque me brinda un beneficio, cuando requiere legislación, porque se está estableciendo un precedente peligroso de gobernar mediante orden ejecutivo. Ese es un problema en este tema (de los veterinarios) y en cualquier tema”, argumentó el abogado.

“Cuando se hace algo por orden ejecutiva que había que hacer por ley, casi por definición es un exceso del poder ejecutivo, este caso es un ejemplo de eso”, sentenció.

Esto no implica, sin embargo, que los veterinarios demandantes en el caso no reconozcan la importancia de la esterilización de animales como medida para atender una situación de salud pública. “Lo que ellos esperarían es que se sigan buscando alternativas y ellos (los veterinarios) ser parte de las alternativas que se discutan”, dentro del marco de lo que establece la ley en Puerto Rico, indicó Vázquez.

El licenciado habló, por ejemplo, sobre normas de reciprocidad que son permitidas mediante leyes que regulan una profesión, a través de las cuales podría haber acuerdos entre Puerto Rico y jurisdicciones de Estados Unidos.

“Si hay un médico veterinario de Nevada, por ejemplo, la junta examinadora de Nevada y la de Puerto Rico se pueden poner de acuerdo para hacer un acuerdo de reciprocidad, los veterinarios de Puerto Rico con licencia pueden ir a practicar a Nevada, los veterinarios con licencia de Nevada pueden venir a practicar aquí, ese tipo de cosas es muy usual en la regulación de las profesiones”, explicó.

“Nunca deja de ser un criterio si es necesario (ese tipo de medidas), apostando primero a la capacidad que tienen los veterinarios de Puerto Rico para poder atender la situación”, añadió Vázquez.

De hecho, en una carta que el Colegio de Médicos Veterinarios envió a sus colegiados el 7 de noviembre de 2019, plantes que en una reunión con el en La Fortaleza con el equipo de trabajo de la gobernadora “expresamos la necesidad de que eventos como este se lleven a cabo siguiendo las leyes que rigen la práctica de nuestra profesión. Como alternativa principal, se propuso enmendar la ley, para que provea un mecanismo que permita que médicos veterinarios licenciados en otras jurisdicciones puedan trabajar en la isla de forma limitada”.

Radican medidas tras decisión del tribunal

Ante la controversia que ha surgido, los senadores por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Miguel Romero y William Villafañe radicaron -por separado- dos medidas legislativas para permitir la práctica en la isla de veterinarios licenciados en otras jurisdicciones.

“Por mucho tiempo se ha señalado la necesidad de brindar servicios de veterinarios a las mascotas y muchos animales que aquellos que los custodian no tienen los recursos para poderle brindar los cuidados y hemos visto como estos eventos han ayudado a reducir dicha problemática”, expresó el senador Villafañe sobre actividades como el Spayathons, en entrevista con este medio.

El proyecto del Senado 1622, explicó Villafañe, enmienda el inciso tres de Artículo 4 de la Ley 194 de 1979, para incluir como parte de las excepciones ya establecidas, que veterinarios licenciados fuera de Puerto Rico puedan brindar servicios en la isla a través de una organización sin fines de lucro dedicada a la protección de animales cuando así se establezca mediante orden ejecutiva.

Sostuvo que, a pesar de que ha escuchado que veterinarios locales están organizándose para celebrar eventos similares, no se le debe cerrar la puerta a organizaciones como Humane Society, ya que “la necesidad sobrepasa por mucho lo que se pueda hacer localmente”.

Por su parte, la medida presentada por Romero, el proyecto del Senado 1621, crearía “Ley de Licencias Provisionales para el Ejercicio de la Medicina Veterinario de Manera Pro Bono” y agregaría un artículo a la Ley 194-1979 para permitir que profesionales de otras jurisdicciones presten sus servicios en eventos masivos libre de costo.