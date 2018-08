Una onda tropical, que es vigilada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) aun cuando no tiene potencial de desarrollo ciclónico, llegaría a Puerto Rico el próximo miércoles, informó la técnica de meteorología del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Rosalina Vázquez.

Su efecto se sentiría luego de que se registre un lluvioso fin de semana ante la presencia de una vaguada en la región, comentó la experta.

Imagen de satélite en la que se observa, a la extrema derecha, la onda tropical que ha salido de África. (Captura / NOAA)

Este tiempo lluvioso se registra en momentos en que la temporada de huracanes se encuentra en su periodo pico.

Según informó el NHC a las 8:00 a.m., la onda que ha hecho su salida de África se mueve rápidamente, a unas 20 millas por hora, por el océano Atlántico.

“Aunque la actividad de aguaceros y tronadas pudiera aumentar cerca de la onda al este de las Antillas a mediados de la semana, no se espera desarrollo de este sistema hasta el miércoles, debido a la velocidad alta de traslación”, se detalló en el pronóstico.

El pronóstico de zonas del SNM, entretanto, augura que el sistema aumentará la probabilidad de aguacero en la isla en un 60 por ciento.

“Se espera lo típico de una onda de débil a moderada”, señaló Vázquez, al referirse a aguaceros, tronadas y posibles inundaciones.

Previo a esta onda, la isla será afectada por una vaguada.

“Durante el fin de semana esperamos una vaguada que pudiera aumentar las probabilidades de aguaceros y tronadas a través del área durante el fin de semana”, precisó Vázquez.

Aunque la lluvia comenzaría a hacerse sentir desde esta tarde, se espera que el día más lluvioso sea este próximo domingo.

Friday afternoon: Showers and thunderstorms possible across western PR. Elsewhere, isolated to scattered showers expected. Viernes en la tarde: Aguaceros y tronadas posibles a través del oeste de PR. En el resto del área, se esperan aguaceros aislados a dispersos. #prwx #usviwx pic.twitter.com/u00JnGNYbN