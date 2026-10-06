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33 municipios perdieron más del 15% de su población entre 2000 y 2025

Guánica, Ceiba y Loíza encabezan la lista de reducciones, según el Instituto de Estadísticas

6 de octubre de 2026 - 10:44 AM

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La plataforma interactiva visualiza indicadores de población, envejecimiento, natalidad, mortalidad y migración. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Entre 2000 y 2025, 33 de los 78 municipios perdieron más del 15% de su población total, según datos compartidos este martes por el Observatorio Demográfico Municipal del Instituto de Estadísticas.

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Al tope de la lista, según la investigación, están Guánica (45.8%), Ceiba (41.0%), Loíza (33.7%), Maricao (32.7%) y Yauco (31.8%).

“Si segregamos por grupos de edad, todos los municipios han perdido más de la mitad de su niñez, personas de 0 a 9 años. Este fenómeno lo podemos ver expresándose en otros ámbitos de nuestra sociedad: hoy día, hay menos cuidos, escuelas, tiendas y establecimientos orientados a este grupo de la población”, comentó Lanselotte Oliveras Vega, asistente de proyectos estadísticos del área de demografía y geografía del Instituto.

La plataforma interactiva con los datos visualiza indicadores de población, envejecimiento, natalidad, mortalidad y migración.

El tablero se alimenta de múltiples fuentes de datos, como el Censo Decenal, los Estimados de Población y la Encuesta Sobre la Comunidad de Puerto Rico de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el Registro de Nacimientos y Defunciones del Registro de Demográfico del Departamento de Salud y las Proyecciones de Población de la Junta de Planificación.

La herramienta está disponible en la página del State Data Center de Puerto Rico, desde el menú principal bajo Observatorio Demográfico en la opción de Municipal.

Tags
Instituto de Estadísticas de Puerto RicoMunicipios de Puerto RicoPoblación
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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