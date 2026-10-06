33 municipios perdieron más del 15% de su población entre 2000 y 2025

Entre 2000 y 2025, 33 de los 78 municipios perdieron más del 15% de su población total, según datos compartidos este martes por el Observatorio Demográfico Municipal del Instituto de Estadísticas.

Al tope de la lista, según la investigación, están Guánica (45.8%), Ceiba (41.0%), Loíza (33.7%), Maricao (32.7%) y Yauco (31.8%).

“Si segregamos por grupos de edad, todos los municipios han perdido más de la mitad de su niñez, personas de 0 a 9 años. Este fenómeno lo podemos ver expresándose en otros ámbitos de nuestra sociedad: hoy día, hay menos cuidos, escuelas, tiendas y establecimientos orientados a este grupo de la población”, comentó Lanselotte Oliveras Vega, asistente de proyectos estadísticos del área de demografía y geografía del Instituto.

La plataforma interactiva con los datos visualiza indicadores de población, envejecimiento, natalidad, mortalidad y migración.

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El tablero se alimenta de múltiples fuentes de datos, como el Censo Decenal, los Estimados de Población y la Encuesta Sobre la Comunidad de Puerto Rico de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el Registro de Nacimientos y Defunciones del Registro de Demográfico del Departamento de Salud y las Proyecciones de Población de la Junta de Planificación.