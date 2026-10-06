33 municipios perdieron más del 15% de su población entre 2000 y 2025
Guánica, Ceiba y Loíza encabezan la lista de reducciones, según el Instituto de Estadísticas
6 de octubre de 2026 - 10:44 AM
6 de octubre de 2026 - 10:44 AM
Entre 2000 y 2025, 33 de los 78 municipios perdieron más del 15% de su población total, según datos compartidos este martes por el Observatorio Demográfico Municipal del Instituto de Estadísticas.
Al tope de la lista, según la investigación, están Guánica (45.8%), Ceiba (41.0%), Loíza (33.7%), Maricao (32.7%) y Yauco (31.8%).
“Si segregamos por grupos de edad, todos los municipios han perdido más de la mitad de su niñez, personas de 0 a 9 años. Este fenómeno lo podemos ver expresándose en otros ámbitos de nuestra sociedad: hoy día, hay menos cuidos, escuelas, tiendas y establecimientos orientados a este grupo de la población”, comentó Lanselotte Oliveras Vega, asistente de proyectos estadísticos del área de demografía y geografía del Instituto.
La plataforma interactiva con los datos visualiza indicadores de población, envejecimiento, natalidad, mortalidad y migración.
El tablero se alimenta de múltiples fuentes de datos, como el Censo Decenal, los Estimados de Población y la Encuesta Sobre la Comunidad de Puerto Rico de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el Registro de Nacimientos y Defunciones del Registro de Demográfico del Departamento de Salud y las Proyecciones de Población de la Junta de Planificación.
La herramienta está disponible en la página del State Data Center de Puerto Rico, desde el menú principal bajo Observatorio Demográfico en la opción de Municipal.
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