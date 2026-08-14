Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Una “Ley 60” para estimular el crecimiento poblacional
Debe considerarse una exención contributiva sustancial, por varios años, para profesionales en edad reproductiva que funden familia en la isla, ya sea porque regresan de la diáspora o porque deciden quedarse aquí, afirma Humberto Lugo
14 de agosto de 2026 - 10:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.