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$4,000 millones disponibles: exhortan a solicitar fondos para combatir el sinhogarismo en Puerto Rico

Municipios y organizaciones tienen hasta el 26 de agosto para someter sus propuestas

9 de junio de 2026 - 5:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ocho de cada 10 personas sin hogar enfrentan situaciones de vulnerabilidad adicionales a la falta de vivienda, reveló el Conteo de Personas Sin Hogar 2026. (Carlos Giusti/Staff)
Por Milyarielix Dávila Vélez
Estudiante practicantemilyarielix.davila@gfrmedia.com

Ante la reciente evidencia de que más de 900 personas carecen de hogar en Puerto Rico, la Coordinadora Moriviví exhortó a agencias y entidades en 54 municipios a solicitar los $4,000 millones en fondos federales destinados a atender el sinhogarismo en la isla.

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El incentivo fue canalizado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés) con el propósito de subvencionar proyectos nuevos o de renovación de vivienda transitoria, vivienda permanente con servicios de apoyo, reubicación rápida y servicios para sobrevivientes de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual y acecho.

Entre las entidades convocadas, se encuentran las organizaciones sin fines de lucro con estatus 501(c)(3), agencias gubernamentales y organizaciones con base de fe que operan en los 54 municipios que componen el área de servicio del Continuo de Cuidado (Coc) PR-503.

Con intención de discutir los requisitos de elegibilidad, la Coordinadora Moriviví ofrecerá la orientación gratuita “CoC NOFO 2026 para Entidades Nuevas” el jueves 18 de junio, a la 1:00 p. m., vía Zoom.

“La orientación permitirá a las entidades interesadas conocer los requisitos de la competencia, aclarar dudas y evaluar cómo estos recursos federales pueden apoyar y fortalecer el trabajo que ya realizan en sus comunidades. Nuestro objetivo es que más organizaciones elegibles puedan participar de este proceso y ampliar la capacidad de respuesta al sinhogarismo en Puerto Rico”, expresó la directora ejecutiva de Coordinadora Moriviví, Keilyn M. Vale.

El pasado jueves, el CoC PR-502, junto al Departamento de la Familia, reveló los resultados de su Conteo de Personas sin Hogar 2026, el cual registró 930 personas en situación de calle en los 24 municipios que pertenecen la región norte de la isla. Asimismo, el informe mostró que 538 de ellas se enfrentan a esta problemática social por primera vez.

La comunidad bajo el puente empezó a formarse hace poco más de una década, cuando las personas sin hogar fueron expulsadas de un terreno baldío, en la avenida De Diego, que fue vendido, dijo la religiosa Sor Ileana Silva, quien lleva 20 años haciendo labor humanitaria en la zona.La razón por la que muchas personas sin hogar y adictos a drogas coinciden en esta zona es por la confluencia de varios residenciales, avenidas muy transitadas y edificios abandonados y el puente.Por la espesa y descuidada vegetación del área, se ve constantemente entrando y saliendo a personas sin hogar.
1 / 12 | Bajo el puente en Río Piedras: un vistazo a la vida de quienes pernoctan a la intemperie. La comunidad bajo el puente empezó a formarse hace poco más de una década, cuando las personas sin hogar fueron expulsadas de un terreno baldío, en la avenida De Diego, que fue vendido, dijo la religiosa Sor Ileana Silva, quien lleva 20 años haciendo labor humanitaria en la zona. - Carlos Giusti/Staff

“El sinhogarismo requiere coordinación real y responsabilidad compartida. Esta competencia nos brinda una oportunidad para ampliar el acceso a vivienda, tratamiento y servicios de apoyo para las personas y familias que más lo necesitan. Ninguna organización, municipio o agencia puede atender esta realidad sola”, expresó, por su parte, la presidenta de la Junta de Directores de Coordinadora Moriviví y del CoC PR-503, Yesenia Mojica Figueroa.

Coordinadora Moriviví es una alianza comunitaria reconocida por HUD que coordina la respuesta al sinhogarismo en 54 de los 78 municipios, incluyendo del sur, este y oeste de la isla, así como Vieques y Culebra.

Las agencias y entidades interesadas en participar pueden comunicarse al (787) 949-5434, escribir a info@morivivipr.org o visitar www.morivivipr.org. Tienen hasta el 26 de agosto para someter sus propuestas.

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Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados UnidosDepartamento de la FamiliaHUDPuerto Ricofondos federalesMunicipios de Puerto RicoOrganizaciones sin fines de lucroOrganizaciones de base comunitaria
ACERCA DEL AUTOR
Milyarielix Dávila Vélez
Milyarielix Dávila VélezArrow Icon
Milyarielix Dávila Vélez realiza su práctica supervisada en Periodismo en GFR Media, donde trabajará de febrero a mayo de 2026 de manera rotativa en distintas secciones del periódico El Nuevo Día. Actualmente...
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