Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
14 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

A evaluación el presupuesto de la Policía luego de haber sido separado del Departamento de Seguridad Pública

Bajo el DSP, la Uniformada no usó un 47% del dinero asignado

14 de agosto de 2025 - 4:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el 2017, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares aprobó la Ley 20, que unificó varias agencias bajo el DSP, incluyendo la Policía. (Carlos Giusti/Staff)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera, indicó este jueves que, tras la separación de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP), evalúan el presupuesto asignado a la Uniformada, porque en el pasado año fiscal no utilizó un 47% del dinero provisto, lo que pudiese ser indicativo de que unirla a una sombrilla afectó su desempeño.

RELACIONADAS

“Del análisis realizado nosotros comparamos cuál era el presupuesto del Negociado de la Policía antes de integrarse el DSP. Cuando se integra el DSP los datos nos dicen que tuvo un incremento de 16%, pero durante ese tiempo le sobró un 47%, así que a pesar de que hubo un incremento en el presupuesto de la Policía, en la integración del DSP no pudieron utilizar un 47% comparándolo cuando estaban independientes”, dijo el funcionario.

“Así que eso nos levanta banderas y nos lleva a pensar que, a lo mejor, esa capa burocrática afectó el que la Policía pudiera ejecutar su presupuesto y estamos hablando en partidas específicas de comprar equipos, cosas necesarias para la Policía”, agregó.

Destacó que aunque el gasto más sustantivo de la Policía es la nómina, cuya cuantía no precisó, presupone que habrá ahorros presupuestarios. “Porque el presupuesto debe ser menos y va a haber una mayor ejecución por parte de la Policía”, apuntó.

En el 2017, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares aprobó la Ley 20, que unificó varias agencias bajo el DSP, incluyendo la Policía.

Ahora, bajo la administración de Jenniffer González, se convirtió en la Ley 83 del 2025 el Proyecto de la Cámara 406, que restablece el cargo de superintendente de la Policía, que recae en Joseph González y devuelve autonomía al cuerpo.

Tags
Policía de Puerto RicoDepartamento de Seguridad PúblicaOficina de Gerencia y Presupuesto
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 14 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: