A evaluación el presupuesto de la Policía luego de haber sido separado del Departamento de Seguridad Pública

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera, indicó este jueves que, tras la separación de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP), evalúan el presupuesto asignado a la Uniformada, porque en el pasado año fiscal no utilizó un 47% del dinero provisto, lo que pudiese ser indicativo de que unirla a una sombrilla afectó su desempeño.

“Del análisis realizado nosotros comparamos cuál era el presupuesto del Negociado de la Policía antes de integrarse el DSP. Cuando se integra el DSP los datos nos dicen que tuvo un incremento de 16%, pero durante ese tiempo le sobró un 47%, así que a pesar de que hubo un incremento en el presupuesto de la Policía, en la integración del DSP no pudieron utilizar un 47% comparándolo cuando estaban independientes”, dijo el funcionario.

“Así que eso nos levanta banderas y nos lleva a pensar que, a lo mejor, esa capa burocrática afectó el que la Policía pudiera ejecutar su presupuesto y estamos hablando en partidas específicas de comprar equipos, cosas necesarias para la Policía”, agregó.

Destacó que aunque el gasto más sustantivo de la Policía es la nómina, cuya cuantía no precisó, presupone que habrá ahorros presupuestarios. “Porque el presupuesto debe ser menos y va a haber una mayor ejecución por parte de la Policía”, apuntó.

En el 2017, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares aprobó la Ley 20, que unificó varias agencias bajo el DSP, incluyendo la Policía.