A horas de que inicie la residencia de Bad Bunny, relevos de carga dejan sin energía a miles de abonados

Hasta las 7:15 a.m. , LUMA informó en su portal de estatus que 6,083 abonados se encontraban sin servicio . No obstante, a las 9:30 a.m., la cifra se mantenía en 4,212 abonados sin electridad, para un 0.29%, siendo la región más afectada la de Ponce, con 1,948 clientes afectados, de acuerdo al portal.

Abundó que, no importa que sea verano, invierno o cualquier época del año, “si se daña una unidad y no hay suficiente capacidad de generación para sustituirla, definitivamente, pueden ocurrir relevos de carga”. Insistió, además, en que Puerto Rico necesita generación temporera adicional.

LUMA Energy reacciona

Reveló que el número de clientes sin energía ha bajado significativamente, ya que a eso de las 6:00 a.m., el pico llegó a alcanzar los 20,000, debido a la mencionada situación. “La interrupción que ocurrió a las 5:00 a.m. o 6:00 a.m., basada en insuficiencia de generación, no tiene que ver con nosotros”, dijo.