A puertas cerradas y por más de cinco horas, representantes estudiantiles y la administración del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico iniciaron este jueves conversaciones con miras a llegar a unos preacuerdos que permitan poner fin al paro indefinido que arrancó el miércoles en reclamo de la destitución de la rectora Ilka Ríos Reyes.

Los avances -si alguno- del Comité de Diálogo y Mediación eran inciertos, pues las partes acordaron no difundir la información discutida durante la sesión celebrada en el salón María Luisa Fuster del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).

La confidencialidad del proceso fue por recomendación del mediador del comité, el abogado Jaime Enrique Cruz Pérez. Alrededor de las 4:00 p.m., las partes continuaban reunidas, y se esperaba que las dos integrantes del Consejo General de Estudiantes (CGE) del RCM y una representante adicional de los alumnos se reunieran en pleno con la comunidad estudiantil, las 5:00 p.m., para compartir información sobre lo acontecido.

“Hemos establecido cuáles son las reglas de juego, y estamos trabajando sobre las propuestas que cada una de las partes pueda presentar para, luego, empezar el proceso de mediación y negociación. Lo único que puedo adelantar es que son procesos confidenciales hasta que se llegue a unos preacuerdos y se decidan que serán públicos”, explicó, en un aparte con la prensa, Cruz Pérez durante un receso al mediodía.

Aseguró que ambas partes “están en la mejor disposición de dialogar”.

El miércoles, los intentos de reunir el Comité de Diálogo y Mediación resultaron infructuosos. Los estudiantes del RCM insisten en la destitución o renuncia de Ríos Reyes, luego que una investigación concluyó que violentó reglamentos universitarios, y junto a algunos miembros de la facultad, argumentan que su permanencia en el puesto pone en riesgo la acreditación de la Escuela de Medicina.

La rectoría, en cambio, ha expresado públicamente que los reclamos de la comunidad estudiantil serán atendidos sin necesidad de paralizar la universidad.

La reunión de mediación inició a las 10:00 a.m. con la participación de Sheila Méndez, directora ejecutiva del RCM; la doctora Aileen Torres, decana de la Escuela de Medicina; Yesenia Acevedo, vicepresidenta del CGE; Paola Díaz, representante concejal, y Tania González, del Movimiento Estudiantil del RCM.

Firmes en el paro indefinido

En los predios del recinto, el segundo día de paro indefinido transcurrió este jueves de manera tranquila y con decenas de alumnos –algunos vistiendo sus “scrubs” y batas de laboratorio– resguardando la línea de piquete.

“Nosotros hicimos tres manifestaciones antes de dar el ultimátum sobre el paro, y nosotros condicionamos el paro indefinido con su renuncia o destitución. Si alguien que se puede nombrar como responsable de que el Recinto de Ciencias Médicas esté en paro, es la doctora Ilka Ríos Reyes”, expresó, en horas de la mañana, Laura Torres Rodríguez, estudiante de Medicina y portavoz del Movimiento Estudiantil del RCM.

La carpa en la que se concentraban los manifestantes también era vigilada por representantes de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y la Hermandad de Empleados Exentos de No Docentes (Heend). Como la Heend decidió no cruzar la línea de piquete, algunas clínicas –como la dental– no pueden operar porque no estaría el personal encargado de, por ejemplo, cobrar o limpiar los instrumentos.

La presidenta del CGE, Glizette Arroyo, había advertido el miércoles que la mediación que se encaminaría no busca culminar el paro porque el cese está condicionado a la destitución de Ríos Reyes. La única forma de culminar la paralización es que eso suceda o que el estudiantado, en asamblea, vuelva a votar.

Mientras, representantes de los 37 programas de residencia y subespecialidad de la Escuela de Medicina expresaron, este jueves, su rechazo al nombramiento de Ríos Reyes en una carta dirigida a la comunidad universitaria

Solicitaron al presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, y a la Junta de Gobierno atender los reclamos, que no han cesado desde antes que Ríos Reyes asumiera el cargo el 1 de septiembre.

“La doctora tuvo la oportunidad de fungir como rectora de nuestro recinto previamente, desencadenando en su destitución por el actual presidente. Esta decisión fue debido a serias acciones que violentan el reglamento de nuestra institución y ponen en peligro la integridad de los procesos académicos”, enfatizaron en la misiva.