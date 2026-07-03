AAA descarta presencia de E. Coli en agua distribuida desde planta de Canóvanas

El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, informó este viernes que el resultado que inicialmente levantó preocupación por la posible presencia de E. coli en la Planta de Filtración de Canóvanas fue “un falso positivo” descartado por pruebas adicionales.

El funcionario precisó que las pruebas realizadas el jueves en el sistema de distribución arrojaron resultados negativos a la bacteria, tanto en la planta de filtración como en una muestra tomada directamente a un abonado.

“Teníamos todos los elementos para decir que esa muestra tuvo que estar influenciada por el método en que se estuvo tomando. Así que esa agua es segura y lo vamos a demostrar con una prueba de seguimiento. Y la prueba de seguimiento, en efecto, corroboró lo que nosotros decíamos”, puntualizó González Delgado.

El pasado 2 de julio, se certificó que la muestra de distribución del sistema de agua potable desde la planta en Canóvanas arrojó negativo a la presencia de E. coli. (Suministrada)

¿Cómo surgió el hallazgo?

En entrevista con El Nuevo Día, el presidente ejecutivo explicó que el hallazgo surgió como parte de los monitoreos periódicos que realiza la AAA.

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Detalló que el 30 de junio pasado se tomó una muestra de agua del tanque de distribución de la planta en Canóvanas, que posteriormente fue enviada a un laboratorio, donde arrojó niveles elevados de coliformes, grupos de microorganismos presentes de forma natural en el medio ambiente, el suelo y el tracto intestinal de humanos y animales.

Sin embargo,el funcionario indicó que esa agua nunca llegó a la red de distribución, ya que el tanque se encontraba fuera de operación al momento en que se tomó la muestra.

Como parte de la reglamentación, la AAA estuvo obligada a emitir una alerta pública sobre hallazgos reportados en la planta. No obstante, según González Delgado, esa muestra superficial no fue representativa del agua que llega a los abonados en sus hogares.

“Para efectos de nosotros, no nos presentó preocupación, primero, por cómo se tomó la muestra en este caso, que no es la prueba que normalmente hacemos a nivel de distribución y del primer cliente. Esa es el agua que nos cuenta, porque esa es el agua que estamos sirviendo”, expresó.

La razón por la que se produjo un falso positivo, según el presidente, fue alguna “interferencia” durante el proceso del primer muestreo.

“El E. coli está hasta en nuestras manos, está presente en todas las superficies, que es producto de la naturaleza. En una muestra, cualquier muestra que se tome, si por un pequeño desliz o error se le pone el dedo y se toca el agua, ya automáticamente podemos estar poniendo en entredicho el resultado de la prueba”, explicó.

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“En términos generales, decir que había esta bacteria en el tanque es totalmente incorrecto. El agua siempre estuvo potarizada, siempre estuvo apta para el consumo humano”, agregó.

“Productiva” la reunión con San Juan

De otra parte, González Delgado calificó como “bien productiva” la reunión que sostuvo esta semana con representantes del Municipio de San Juan como parte de los trabajos del comité que evalúa el servicio de agua en la capital.

Según el funcionario, en el encuentro participaron consultores del municipio y de la corporación pública, así como personal operacional de ambas partes. El presidente sostuvo que se compartieron datos recopilados en los pasados meses y se alcanzaron acuerdos que serán implementados y medidos para evaluar su efectividad.

“Lo que esperamos es que podamos mantener este espíritu de trabajo en equipo, que siempre hemos querido desarrollar”, expresó González Delgado, al destacar que las determinaciones deberán estar sustentadas en “datos, ciencia y mediciones técnicas”.

Entretanto, González Delgado respondió al comunicado de prensa de parte de las organizaciones de empleados de la AAA, quienes advirtieron que en momentos de crisis, no se deben emitir prejuicios sobre los empleados sin antes realizar investigaciones amplias.

González Delgado aseguró que su administración no ha tenido como postura señalar culpables sin evidencia, aunque sostuvo que se evalúan todos los ángulos relacionados con fallas en el sistema, incluyendo infraestructura, operaciones y cumplimiento con los protocolos internos.