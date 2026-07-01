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En medio de crisis del agua, aumenta desde hoy la factura de la AAA

El incremento será de entre 60 centavos y $1 mensuales aproximadamente, según estimados de la corporación pública

1 de julio de 2026 - 1:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El aumento de entre 60 centavos y $1 mensuales entró en vigor el miércoles. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La factura por el servicio de agua potable aumentará en un 2% a partir de este miércoles, lo que equivale a entre 60 centavos y $1 mensuales, aproximadamente, como parte del Plan Fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

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La tarifa de la AAA aumenta cada año por disposición del Plan Fiscal, que contempla alzas escalonadas desde el año fiscal 2022 hasta el 2039.

El monto del aumento dependerá del nivel de consumo y del tipo de servicio de los abonados, indicó, por escrito, la corporación pública.

“Como corporación pública, tenemos la obligación de cumplir con las disposiciones establecidas por la Junta de Supervisión Fiscal”, expresó el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado.

El aumento de la tarifa se da en medio de la crisis que sobrelleva la AAA, en la que varios municipios, principalmente de la región metropolitana, se mantienen sin servicio –incluso hace semanas– por diversas razones, incluidas roturas en el Superacueducto y más recientemente el hallazgo de aceite en una planta de filtración en Canóvanas.

El incremento en la tarifa de agua potable se suma al que entró en vigor también este miércoles en el costo del servicio eléctrico, luego que el Negociado de Energía de Puerto Rico avaló un alza de 1.34 centavos por kilovatio por hora (kWh) para el trimestre de julio a septiembre, lo que, para un cliente residencial promedio, significará $10.75 adicionales al mes o un 4.9% más que de abril a junio.

“Reconocemos que cualquier aumento representa un reto para nuestras familias y abonados. Por ello, continuaremos trabajando para maximizar cada dólar que reciben nuestras operaciones, impulsando proyectos de infraestructura y mejoras operacionales que fortalezcan la confiabilidad, resiliencia y calidad del servicio de agua potable y alcantarillado que ofrecemos a través de toda la isla", puntualizó el titular de la AAA.

Tags
AAAagua potableEnergía eléctrica
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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