13 de noviembre de 2025
84°lluvia ligera
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Acción que une: “Food Giving” llevará comida y esperanza a familias más necesitadas

Explicamos cómo puedes donar o colaborar en la actividad del 26 de noviembre

13 de noviembre de 2025 - 12:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La tradicional cena de Acción de Gracias une a las familias. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

En un esfuerzo por apoyar a las familias más necesitadas de la comunidad, los negocios locales Malayo y El Lab llevarán a cabo el evento “Food Giving”, una iniciativa dedicada a recolectar alimentos y preparar comidas para quienes más lo requieren.

La actividad se celebrará el 26 de noviembre y tiene como meta reunir alimentos o aportaciones económicas que permitan servir platos calientes esa fecha, en el marco de la celebración del Día de Acción de Gracias.

“Como negocios locales de Río Piedras, creemos firmemente en la importancia de apoyar a nuestra comunidad, especialmente en tiempos donde la solidaridad marca la diferencia”, indicó el equipo de Malayo & El Lab, en comunicado de prensa.

El llamado está abierto a todas las personas, quienes pueden colaborar de varias maneras: donando alimentos como arroz, gandules, pasta (coditos) o pavo completo; contribuyendo con donaciones económicas para la compra de ingredientes y materiales; y uniéndose como voluntarios en el evento para ayudar en la preparación y entrega de comidas.

“Cada aportación, grande o pequeña, cuenta. Su apoyo será reconocido públicamente en nuestras redes sociales y durante la actividad como muestra de agradecimiento a quienes se unen a esta causa”, agregó el equipo.

Si desea participar o coordinar su donación, puede comunicarse a través de Instagram, a las cuentas @malayopr y @ellabrp, mediante mensaje de texto al 787-599-9739 con Rafael González o visitar directamente las localidades en la zona de Río Piedras.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
