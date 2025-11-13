Acción que une: “Food Giving” llevará comida y esperanza a familias más necesitadas

En un esfuerzo por apoyar a las familias más necesitadas de la comunidad, los negocios locales Malayo y El Lab llevarán a cabo el evento “Food Giving”, una iniciativa dedicada a recolectar alimentos y preparar comidas para quienes más lo requieren.

La actividad se celebrará el 26 de noviembre y tiene como meta reunir alimentos o aportaciones económicas que permitan servir platos calientes esa fecha, en el marco de la celebración del Día de Acción de Gracias.

“Como negocios locales de Río Piedras, creemos firmemente en la importancia de apoyar a nuestra comunidad, especialmente en tiempos donde la solidaridad marca la diferencia”, indicó el equipo de Malayo & El Lab, en comunicado de prensa.

El llamado está abierto a todas las personas, quienes pueden colaborar de varias maneras: donando alimentos como arroz, gandules, pasta (coditos) o pavo completo; contribuyendo con donaciones económicas para la compra de ingredientes y materiales; y uniéndose como voluntarios en el evento para ayudar en la preparación y entrega de comidas.

“Cada aportación, grande o pequeña, cuenta. Su apoyo será reconocido públicamente en nuestras redes sociales y durante la actividad como muestra de agradecimiento a quienes se unen a esta causa”, agregó el equipo.