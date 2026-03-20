Activan protocolo para atender flujo de agua a una alcantarilla frente al Jardín Botánico de Caguas

Entre el ambiente natural que distingue al Jardín Botánico y Cultural de Caguas, un flujo sospechoso de agua hacia una alcantarilla provocó la activación de un protocolo de investigación sobre la situación.

Un ciudadano que visitó el Jardín durante la 75 Exhibición y Venta de Orquídeas, vio de primera mano cómo una escorrentía salía y caía a una alcantarilla, por lo que decidió llevar su preocupación a El Nuevo Día.

El director ejecutivo del Jardín Botánico, el licenciado Gil R. Calderón Rivera, compartió con este medio unas declaraciones escritas en las que se destacó que se activó un protocolo de investigación que confirmó el salidero de agua, pero que no necesariamente proviene de un espacio séptico.

“Desde el primer momento, se procedió con una inspección directa del área, confirmándose la presencia de un pequeño flujo de escorrentía sin evidencia de emanaciones fuertes u olores que sugirieran una condición de contaminación. Cabe señalar que, al momento de la inspección, se habían registrado lluvias en la zona, lo cual incidió en el flujo observado. Asimismo, se identificó una situación concurrente de desbordamiento en la fuente del Jardín, la cual también estaba siendo atendida”, expresó Calderón Rivera.

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Por su parte, el director ejecutivo de la región este de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el ingeniero Enrique Rosario Agosto, explicó que “la AAA no posee infraestructura de alcantarillado sanitario en el área, lo que significa que la escorrentía observada y la alcantarilla que se aprecia en el video corresponden a un sistema de alcantarillado pluvial, el cual es independiente de sus servicios”.

Calderón Rivera también esbozó que, como parte de las medidas cautelares, coordinó con el Municipio de Caguas un vaciado preventivo del pozo séptico del Jardín, además de una limpieza y remoción del material acumulado en la zona fotografiada.

También propuso ensanchar la cuneta e instalar pacas de heno con la intención de controlar la erosión y la filtración de sedimentos por el canal, junto con un plan de mantenimiento bisemanal.

Con respecto a eventos masivos como el celebrado hace una semana, del 11 al 15 de marzo, el director ordenó requerir la instalación de inodoros portátiles.

“Estas acciones responden a un compromiso firme e inquebrantable con la protección del medio ambiente, la seguridad de nuestros visitantes y el manejo responsable de las instalaciones del Jardín”, añadió.