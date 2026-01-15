Análisis
Advierten de primeros pasos para prohibir el aborto en Puerto Rico: “Es como ir hacia un risco”
Voces de sectores médicos y legales aseguran que la aprobación del Proyecto del Senado 923, que tipifica como asesinato la muerte del concebido no nacido, sienta las bases para seguir legislando a favor de ilegalizar las terminaciones de embarazo
15 de enero de 2026 - 11:10 PM