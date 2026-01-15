Opinión
prima:Advierten de primeros pasos para prohibir el aborto en Puerto Rico: “Es como ir hacia un risco”

Voces de sectores médicos y legales aseguran que la aprobación del Proyecto del Senado 923, que tipifica como asesinato la muerte del concebido no nacido, sienta las bases para seguir legislando a favor de ilegalizar las terminaciones de embarazo

15 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La medida, aprobada en votación 20-6, con el voto de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado y un popular, pasa ahora ante la consideración de la Cámara de Representantes. (Ramon "Tonito" Zayas)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

La aprobación en el Senado del proyecto de la gobernadora Jenniffer González que tipifica como asesinato la muerte del “concebido en cualquier etapa de gestación” se une a otras legislaciones del partido de gobierno que reconocen derechos al no nacido, y que aumentan la confusión en el ordenamiento jurídico y la práctica médica que pudieran costar la vida o la libertad de personas embarazadas por tomar decisiones sobre sus cuerpos, coincidieron expertas consultadas.

Tags
AbortoSenadoJenniffer GonzálezDerechos humanos
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
