La aprobación en el Senado del proyecto de la gobernadora Jenniffer González que tipifica como asesinato la muerte del “concebido en cualquier etapa de gestación” se une a otras legislaciones del partido de gobierno que reconocen derechos al no nacido, y que aumentan la confusión en el ordenamiento jurídico y la práctica médica que pudieran costar la vida o la libertad de personas embarazadas por tomar decisiones sobre sus cuerpos, coincidieron expertas consultadas.