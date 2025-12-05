Ajuste anual de tarifas de peajes entrará en vigor en enero de 2026: ¿cuánto tendrás que pagar adicional?

A partir del próximo 1 de enero de 2026, entrará en vigor el ajuste anual de tarifas en determinadas plazas de peaje en Puerto Rico, un aumento que se calcula tomando en cuenta la variación del índice de inflación o del costo de vida, informó Metropistas.

En declaraciones escritas, el consorcio precisó que el ajuste se aplicará de manera diferenciada según la plaza y la categoría de vehículo, cumpliendo con lo establecido en el contrato de concesión con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

“El ajuste anual responde estrictamente a los términos del contrato y no está relacionado con nuestro plan de inversión, que es totalmente privado y continuará ejecutándose para beneficio de Puerto Rico”, expresó Julián Fernández Rodes, CEO de Metropistas.

De acuerdo al consorcio, para la mayoría de los conductores de vehículos livianos, el ajuste será de cinco centavos. Actualmente, más del 90% de los conductores en Puerto Rico pagan un promedio entre $35 a $40 mensuales, según los datos del consorcio.

Metropistas afirmó, no obstante, que dicha cuantía mensual continúa siendo un 40% más baja que el costo por milla en ciudades comparables de Estados Unidos.

Aunque en algunas plazas el aumento será de cinco centavos, en otras será mayor: 15 centavos en el Puente Teodoro Moscoso y 10 centavos en ciertos peajes del expreso Roberto Sánchez Vilella (PR-66), entre Carolina y Río Grande, así como en el José de Diego (22), de San Juan a Hatillo, reseñó Primera Hora.

Actualmente, el consorcio opera las autopistas PR-5, 20, 22, 52, 53, 66 y el Puente Teodoro Moscoso.

Metropistas reiteró que la revisión anual “es un mecanismo regulado, estrictamente contractual y no arbitrario, diseñado para brindar estabilidad y proteger a los ciudadanos de fluctuaciones abruptas o incrementos arbitrarios”, según las declaraciones.

Inversiones para la seguridad vial

De otro lado, Metropistas aseguró que ha invertido más de $400 millones desde el 2011 en la PR-22 y PR-5, con proyectos que “han elevado los estándares de seguridad y eficiencia del sistema vial”.

“En Metropistas trabajamos con una visión a largo plazo: modernizar las autopistas de la isla, fortalecer la seguridad vial y ofrecer una experiencia confiable a nuestros conductores”, añadió Fernández Rodes.

El consorcio ha invvertido dinero para repavimentación masiva, instalación de pórticos electrónicos, demolición de antiguas plazas y modernización de iluminación e infraestructura operacional, entre otros.

“Estos proyectos han permitido lograr mejoras tangibles, incluyendo una reducción de 75% en accidentes con víctimas en las autopistas PR-22 y PR-5 y un 99% de luminarias en funcionamiento. Mientras que en tan solo dos años de gestionar el resto de las autopistas, ya se refleja una reducción de aproximadamente 35% en accidentes con víctimas”, abundó la compañía en las declaraciones escritas.

Plan de modernización

Asimismo, Metropistas reveló que tiene un plan de modernización y transformación, proyectando una inversión de más de $2,500 millones en los próximos años, con un enfoque en la seguridad y el ahorro de tiempo para los conductores, que no está condicionada o relacionada a los aumentos de las tarifas de peaje.

Específicamente para los próximos 2 años, la compañía ha delineado un plan de mejoras de cerca de $200 millones para poder replicar el éxito de las obras de modernización que llevaron a cabo en la PR-22 y PR-5 en el resto de las autopistas: 20, 52, 53 y 66.

Asimismo, Fernández Rodes recordó que Metropistas ofrece un servicio libre de costo de asistencia en la autopista 24/7, el cual ya ha realizado más de 100,000 intervenciones para apoyar a los ciudadanos en situaciones de emergencia en la autopista.