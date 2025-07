El Nuevo Día solicitó una reacción a New Fortress Energy , pero no se obtuvo una respuesta al momento de esta publicación.

“Tenemos que empezar a llamar, en este tiempo, a la conciencia de nuestro país, porque, si no salen a hacerle presión al gobierno, no van a cancelar el contrato de LUMA, no van a cancelar el contrato de Genera, no van a recuperar el muelle donde está el combustible para las plantas de generación de Puerto Rico, porque aquí hay mucho dinero corriendo detrás de los funcionarios que dirigen el país”, aseguró Torres, quien entiende que la carta que envió el zar de Energía, Josué Colón, señalando los incumplimientos de LUMA y para activar el mecanismo de resolución de disputas es un camino para la cancelación “más largo, tortuoso y difícil”.