La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, aseguró hoy que el municipio optó por cancelar su contrato con Universal Properties Realty Government Services, la compañía que sobre 22 ayuntamientos han reclutado desde 2018 para manejar sus programas de estorbos públicos, tras diferencias con el trámite que la empresa dio a la identificación de propiedades con miras a expropiar.

Según una carta suministrada por el municipio, la notificación de la cancelación se produjo el 6 de diciembre de 2021. “En cumplimiento con las disposiciones pertinentes, la resolución del contrato entrará en vigor el miércoles, 5 de enero de 2022″, lee la misiva de Nazario dirigida a Andrés Reyes Vélez, presidente de Universal Properties.

La cancelación del acuerdo, sin embargo, no consta en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, lo que el municipio atribuyó a un error clerical. La ley dispone que las agencias o municipios contratantes tienen la obligación de registrar las transacciones en el portal, incluyendo los acuerdos otorgados, enmiendas o cancelaciones.

Ayer, jueves, la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño, denunciaron aparentes ilegalidades en la forma en que Universal Properties ha ejecutado sus funciones como contratista en 22 municipios. Entre las denuncias que refirieron al Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor –entre otras entidades– figuran el ofrecimiento de propiedades que no habían sido declaradas estorbos públicos, reclamaciones de reembolsos en cantidades que no correspondían a los gastos incurridos y la tramitación de declaratorias de estorbos de unidades de vivienda en buenas condiciones.

El contrato del municipio de Loíza fue otorgado el 7 de septiembre de 2018, pero Nazario aseguró que, en los más de tres años que estuvo en vigor, Universal Properties no cobró un centavo, pues se trataba de un acuerdo por “contingencia”, es decir, sujeto a que la empresa procesara casos de estorbos públicos y expropiaciones forzosas.

“Tuvimos una serie de reuniones estipulando nuestras pautas. No queríamos que fuera un proceso insensible, (sino) que se reunieran las comunidades, que fueran parte. Luego decidimos que no era lo que queríamos. (…) Una de las razones por la que emitimos la carta (de cancelación) inmediatamente fue porque residentes nuestros recibieron cartas (notificando) que sus propiedades eran estorbos públicos, cuando no lo eran. Lo hicieron sin consentimiento nuestro”, afirmó Nazario a El Nuevo Día.

La ejecutiva municipal del Partido Popular Democrático reconoció que, en un inicio, la propuesta de Universal Properties para el manejo de estorbos públicos resultó atractiva al ayuntamiento. Nazario indicó que el contrato probablemente lo tramitó la Oficina de Planificación del municipio.

“Llegan muchas compañías. En el caso nuestro, no tenemos dinero, así que no nos pareció mal por contingencia. Lo que preocupó siempre fue la sensibilidad con que se trabajara el asunto”, insistió Nazario.

La alcaldesa mencionó que el próximo miércoles anunciará detalles de un acuerdo con el Centro para la Reconstrucción del Hábitat para manejar el problema de propiedades abandonadas.

“Los llamamos porque tuvimos muy buenas referencias (del Departamento de la) Vivienda, de la sensibilidad con que se trabajaba”, indicó Nazario. “Ahora, en este nuevo contrato, se va a trabajar con las mismas comunidades”.

Este diario intentó ayer comunicarse con Universal Properties, pero al llamar al teléfono que se provee en los edictos de municipios que utilizan sus servicios, la contestadora indicaba, en inglés, que “el usuario que está intentando contactar no se encuentra disponible”. El registro de corporaciones identifica a Reyes Vélez como agente residente de la entidad, a Reyes Vélez y Alix A. Pulido Rey como personas autorizadas y a José A. Deyá como administrador.