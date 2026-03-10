Alumnas de escuelas públicas con mejores notas reciben Medalla de la Gobernadora: “Somos el presente”

En una mesa rodeada de sus madres y padres llenos de orgullo, en el Salón de Gabinete de La Fortaleza –que ninguna nunca había pisado–, 14 alumnas conversaron este martes sobre sus escuelas, aspiraciones y gustos musicales en un encuentro con la gobernadora Jenniffer González, egresada del sistema público, como pronto lo serán ellas.

Provienen de diferentes planteles en el archipiélago, pero comparten un mismo logro: son las estudiantes féminas con los mejores promedios de las siete regiones del Departamento de Educación, por lo que recibieron las Medallas de la Gobernadora por excelencia académica.

“Estoy sumamente orgullosa de estar aquí y compartir esto rodeada de estas chicas. Me parece increíble que todas seamos mujeres y estamos aquí”, destacó Sammylielis Mangual Morales, de 17 años y alumna de la escuela Gilberto Concepción, en Carolina, quien destacó el apoyo incondicional de su mamá, Karla Morales, quien le acompañó en la actividad.

La futura socióloga, que estudiará en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras, dijo a El Nuevo Día, frente a González, que le pediría al gobierno prestar atención a la “infraestructura de las escuelas” e invitó a seguir destacando estudiantes en sus diversidad de aptitudes.

PUBLICIDAD

Al dialogar sobre las metas académicas de las estudiantes, la primera ejecutiva recordó cuando estaba en su posición y recibió una carta, por su alto promedio, del entonces gobernador Pedro Rosselló.

“Aquí, tenemos los futuros médicos, ingenieros, empresarios... De eso es lo que se trata, de (trabajar para que) se puedan quedar aquí con buenos empleos. Que no se tengan que ir”, dijo González dirigiéndose a las estudiantes destacadas –dos por cada región– al motivarlas a seguir estudiando.

Sammylielis Mangual Morales recibió la Medalla de la Gobernadora acompañada de su madre, Karla Morales. (Adriana Díaz Tirado)

“Voy a aprovechar una cosa más: ¿cuántas de ustedes quieren trabajar un mes en verano?”, preguntó la gobernadora al grupo, ofreciéndoles participar de un internado en La Fortaleza.

González también participó de un programa similar, en el Capitolio, cuando era joven, y puntualizó: “Jamás pensé que iba a estar aquí (gobernando Puerto Rico)”.

De 1,460 estudiantes con excelencia académica –promedio perfecto de 4.00– este año en Educación, el 60% son féminas, estimó, por su parte, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, quien también prestó oído a los comentarios de las alumnas y reconoció su oratoria.

Además de Mangual Morales, se sentaron jóvenes destacadas de otras 13 escuelas en el Mes de la Mujer: Arianna Marrero Martínez (Manatí), Joyce Torres Martínez (Vega Alta), Adrianna García Candelario (Bayamón), Sarah Díaz Vega (Corozal), Pamela Rivera Maldonado (Caguas), Daniela Méndez Cora (Guayama), Sallymar Delgado Reyes (San Lorenzo), Edna Casanova Rodríguez (Humacao), Annacamila Rodríguez Valentín (Aguada), Summer Lu Chen (Mayagüez), Tainalee Arroyo Mercado (Ponce), Camila Oconner Moreno (Juana Díaz) y Alanis Sandoval Almodóvar (San Juan).

PUBLICIDAD

García Candelario, quien desea ser veterinaria, aprovechó para resaltar el esfuerzo de crecer y desarrollarse en el sistema público tras los prejuicios que también enfrentan.

“A nosotras, nos menosprecian por ser de escuelas públicas y no ven ese potencial de ser profesionales destacados. Le doy las gracias a la gobernadora porque nos destacó a nosotras y reconoció nuestro empeño. Nosotras somos el presente, no solamente el futuro”, afirmó la estudiante de la escuela Miguel Meléndez, en Bayamón.

Ante los retos que enfrentan las mujeres desde pequeñas con comentarios machistas como “no puedes porque eres nena”, las galardonadas –que asistieron al evento con sus uniformes escolares– mostraron otra realidad que es posible y ellas construyen. Varias comentaron que desean estudiar ingeniería mecánica, biología y veterinaria, entre otros campos de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), en los que han dominado históricamente los hombres por barreras de género.

Delgado Reyes coincidió en la importancia de la representación de “ver otro ámbito de la mujer”, como las que les “gusta estudiar y trabajar”. Además, la estudiante de la escuela ocupacional y técnica Dr. Antonio Fernós Isern destacó que era la primera vez que recorría “por dentro” La Fortaleza.

“Estoy muy orgullosa. Girl Power! Son muchos años de sacrificio para estar hoy aquí. Esto no es solo un certificado, significa esfuerzo”, enfatizó, por su parte, Rivera Maldonado.