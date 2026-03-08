8M: mujeres marchan por la autonomía y la justicia en Puerto Rico

Con llamados en defensa de la autonomía corporal y el acceso al aborto, diversas organizaciones feministas, sociales y sindicales levantaron hoy, domingo, su voz por las calles del Viejo San Juan, durante la marcha con motivo del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

Bajo la consigna “Nuestres cuerpes no son territorios de guerra”, el grupo se desplazó desde la Plaza del Quinto Centenario hasta la Plaza de la Barandilla en la ciudad amurallada.

Allí, la directora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, afirmó que la movilización, entre otras cosas, tenía el objetivo de denunciar el “recrudecimiento de políticas que buscan limitar los derechos de las mujeres”.

“Históricamente, no se han reivindicado plenamente los derechos de las mujeres, pero, en los últimos años, estamos viendo un recrudecimiento de políticas que buscan eliminar nuestros derechos y restringir la posibilidad de que tengamos una vida realmente digna”, destacó.

Mientras, el colectivo de Las Lolitas encabezaba la actividad, sosteniendo pistolas convertidas en símbolos de paz con una rosa en el cañón, seguidas por manifestantes que portaban banderas con el símbolo feminista. Más atrás, una fila organizada por Comuna Caribe exhibía pañuelos con los 66 nombres bordados de las mujeres asesinadas en Puerto Rico desde 2025 hasta el presente.

Mientras avanzaba la movilización, el coro de consignas resonaba entre las calles: “¡Transformación radical, transformación mariposa!”. El grupo explicó que la mariposa simboliza la metamorfosis social que reclaman, y la solidaridad con las personas transgénero y las mujeres inmigrantes.

“Tenemos que unirnos y no solo preocuparnos o conversar, sino tomar acción. Estos espacios nos permiten empoderarnos y levantar los mensajes que son importantes”, expresó Yoamadil Cabán, una de las integrantes de Las Lolitas.

Según el Informe Anual 2025 del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, en la isla se registraron, en ese año, 63 feminicidios, 109 intentos de feminicidio y 20 mujeres y niñas desaparecidas.

Y, en medio de las tensiones que enfrentan las mujeres migrantes en la isla por la política restrictiva del gobierno de Donald Trump, la portavoz de la organización Mujer Dominicana Inmigrante, Romelinda Grullón, reclamó una política “justa y digna”.

“Es importante que sepan que la mayoría de la comunidad migrante somos mujeres trabajadoras que aportamos al país, que no somos criminales”, sentenció.

“El primer derecho humano de toda persona es el derecho a su cuerpo, y ese derecho debe respetarse”, añadió.