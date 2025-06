Landfill Technologies of Arecibo (LTA), la empresa privada que opera el vertedero, no figura entre las partes demandadas. Sin embargo, en una carta dirigida a Mocivea, fechada el 11 de abril, solicitaron a la organización un “cese y desista” de “continuar diseminando alegaciones no sustanciadas a cualquier agencia regulatoria, municipio o tercero; perseguir alguna acción legal basada en estos reclamos no sostenidos; y realizar más declaraciones, pública o privadamente, sobre el cumplimiento de LTA con estándares regulatorios sin evidencia factual apropiada”.