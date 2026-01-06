Anuncian evento masivo de vacunación para adultos mayores en el Capitolio

Como parte de un esfuerzo para reforzar la prevención de la influenza, el próximo martes, 13 de enero, se llevará a cabo un evento masivo de vacunación contra enfermedades respiratorias dirigido a adultos mayores en la plazoleta del área norte del Capitolio.

La jornada, coordinada junto a VOCES y el Departamento de Salud, comenzará a las 8:30 a.m. y se extenderá hasta las 3:00 p.m. En el evento se administrarán alrededor de 1,500 vacunas a personas de la tercera edad.

Entre las vacunas disponibles se encontrarán las de influenza, pulmonía neumocócica, virus respiratorio sincitial (RSV) y tos ferina.

“En Puerto Rico tenemos un amplio sector de adultos mayores. Alrededor del 31 por ciento (sobre un millón de personas) de nuestra población tienen 60 años o más. Por eso hemos desarrollado este evento, en coordinación con la organización VOCES y el Departamento de Salud, dirigido a impactar la salud de este importante segmento. La prevención es vital, más en esta época que surgen muchas enfermedades respiratorias. Esta feria de vacunación va enfocada a eso, prevenir estas condiciones entre nuestros envejecientes”, expresó el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, en declaraciones escritas.

“Esta es una temporada muy activa de influenza, por ejemplo, por eso se hace meritorio la vacunación. Hacemos un llamado a todos los residentes de San Juan a llegar hasta la Plaza Norte para participar de este evento. Recuerden, en la prevención está la clave”, agregó Méndez.

La iniciativa cuenta, además, con el respaldo de los cinco representantes por San Juan: Eddie Charbonier, Ricardo “Chino” Ocasio, José “Cheíto” Hernández, Víctor Parés y Jorge “Georgie” Navarro, quienes coordinarán el transporte de adultos mayores desde centros de cuidado prolongado en la capital hasta el Capitolio.

De acuerdo a las más recientes cifras del Departamento de Salud, para el 23 de diciembre de 2025 se habían registrado en Puerto Rico unos 25,063 de casos diagnosticados con influenza.