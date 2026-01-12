Asociación de Maestros reconoce avances en los preparativos para el primer día clases

El segundo semestre del año académico comenzó este lunes sin mayores contratiempos, aunque con escuelas que experimentaron inconvenientes con los servicios de energía eléctrica y agua potable, indicó el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez.

Coordinadores de la organización magisterial visitaron 260 escuelas desde la semana pasada y no reportaron situaciones que impidieran que los estudiantes y maestros pudieran comenzar las clases, señaló el líder magisterial.

“Lo que verdaderamente han reflejado son problemas con los servicios básicos de electricidad y agua potable. Tienen problemas algunas escuelas con las subestaciones que no están conectadas”, expresó Bonilla Sánchez, en entrevista telefónica. “Podemos dar fe de algunas con problemas básicos de poda, pero son lo mínimo”, añadió.

Bonilla Sánchez indicó que representantes de la organización magisterial visitaron las tres escuelas que, tal como anunció el gobierno, comenzaron las clases conectadas a generadores eléctricos: la Inés María Mendoza, en Caguas; Ignacio Miranda, en Vega Alta, y la Francisco Manrique, en Bayamón.

PUBLICIDAD

Sostuvo que, en estas, no se reportaron problemas adicionales y que el uso del generador no causaba interrupciones en las labores por el ruido.

Además de estos planteles, indicó que la escuela Quebrada Arenas, en Toa Alta, sí experimentó problemas de ruido debido a reparaciones que se hacían en una tubería de agua.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, y la gobernadora Jenniffer González habían adelantado que un puñado de escuelas experimentaba problemas eléctricos. Algunos se atendieron previo al primer día de clases, pero el domingo se confirmó que tres planteles estarían operando con generadores.

1 / 13 | Dan la bienvenida al nuevo año escolar en La Esperanza. El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, estrenó el año escolar en la escuela Luis Palés Matos en San Juan, mejor conocida como La Esperanza. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 13 Dan la bienvenida al nuevo año escolar en La Esperanza El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, estrenó el año escolar en la escuela Luis Palés Matos en San Juan, mejor conocida como La Esperanza. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Entre las 260 escuelas visitadas, Bonilla Sánchez indicó que se registraron unas 30 vacantes de maestros, lo que catalogó como una cifra baja. El secretario de Educación informó el jueves que, en todo el sistema, había ese día unas 120 vacantes de maestros debido a renuncias o jubilaciones durante el receso navideño.

“En términos de situaciones mayores, no las hay. Pero, como digo, estamos hablando de administrar 3,000 edificios, así que 3,000 edificios que componen todas nuestras escuelas, todos los días nos van a seguir llegando cosas, y todos los días las vamos a estar respondiendo”, expresó Ramos Parés el domingo.

Bonilla Sánchez esbozó que la falta de problemas mayores evidencia que la planificación constante dentro de Educación y la falta de improvisación en los días previos al inicio escolar -algo que la Asociación reclamó por años- han dado resultados.

No obstante, criticó que aún hay escuelas en espera de reparaciones o reconstrucción debido a los daños sufridos por los huracanes del 2017 o los terremotos del 2020.

PUBLICIDAD

“Creo que tanto el Departamento de Educación como el gobierno no deben dar más excusas, y esa lentitud que tienen en los procesos de reconstrucción es algo que deben atender con premura. La gente del sur no debe estar todavía compartiendo núcleos escolares, algunas facultades en ‘interlocking’. Cada facultad y cada comunidad debe tener su escuela, y por eso digo basta ya”, sostuvo.

El líder magisterial, además, reiteró su llamado para que Educación cumpla con la Ley de Carrera Magisterial, bajo la cual los docentes que completen grados académicos de maestrías o doctorados, y que cumplan con ciertos criterios en aras de adelantar su mejoramiento profesional, reciben aumentos salariales a medida que finalizan las etapas establecidas.

Bonilla Sánchez recordó que la agencia todavía adeuda ajustes salariales a docentes que entraron en el programa en 2014 y 2015, así como en 2022 y 2023, razón por la cual la Asociación ha recurrido a los tribunales.

“Ya hemos demandado dos veces, hemos ido a Apelaciones y, si tenemos que ir al Tribunal Supremo, lo haremos porque eso es justicia para el maestro activo que, por su propio pecunio, se fue, estudió y se le debe”, expresó.