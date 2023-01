En el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), están “atentos” y siguen “de cerca” las nuevas denuncias de presuntos daños en la cueva Las Golondrinas, en Aguadilla, y sus alrededores por parte del desarrollador Carlos Román González, quien desde mayo pasado tiene una orden de la agencia para demoler varias estructuras que construyó ilegalmente allí.

Hoy, miércoles, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, dijo conocer los señalamientos hechos por la representante Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana, quien estableció un campamento cerca de la entrada principal de los proyectos de Román González, con miras a que se detengan las obras y se remedien los presuntos impactos.

Señaló, asimismo, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aún no ha completado la evaluación del permiso de demolición solicitado por Aguadilla Pier Corp., propiedad de Román González, “que tiene varios requerimientos”, entre estos, que el DRNA supervisará los trabajos.

“No hay duda de que fue una construcción ilegal y hubo un impacto ambiental sobre la cueva. Por eso, para la demolición, hay que tener todas las herramientas necesarias y evitar más impactos. Ya recibimos, a través de la OGPe, la solicitud del proponente. Eso va a otras agencias y, al momento, estamos a la espera de esas otras agencias para que se pueda emitir el permiso necesario”, declaró Rodríguez a El Nuevo Día.

En el ínterin, indicó, “los vigilantes se mantienen atentos a que no haya más construcciones encima de la cueva”. “Seguimos de cerca el caso. Estamos atentos a este y otros casos, porque la finalidad no es perseguir a nadie, sino que haya cumplimiento con las leyes y reglamentos”, añadió.

Rodríguez contó que, posterior a la orden de demolición contra Aguadilla Pier Corp., el DRNA hizo “otro señalamiento” contra Román González, esta vez, relacionado con el proyecto The Cliff Villas Hotel and Country Club, un condo-hotel que es desarrollado y construido por sus compañías The Cliff Corp. y Grupo Caribe, LLC. El “señalamiento” tuvo que ver con manejo de escorrentías.

“Personal técnico visitó el proyecto, en varias ocasiones, e hizo recomendaciones para el plan de escorrentías. Hubo cumplimiento con lo recomendado y ese caso ya está cerrado”, explicó.