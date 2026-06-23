Avería en línea de LUMA Energy deja a oscuras a clientes de Vieques

La empresa LUMA Energy informó sobre una avería que dejó este lunes sin servicio de energía a los clientes del municipio de Vieques y Culebra.

“Nuestras brigadas permanecen en el área realizando las reparaciones necesarias para restablecer el servicio eléctrico de forma segura y lo antes posible”, informó la empresa en una publicación en sus redes sociales.

De acuerdo con Hugo Sorrentini, portavoz oficial de prensa de LUMA Energy, la interrupción se registró entre la 1:30 p.m. y las 2:30 p.m. debido a una falla en la línea 5400, que suministra energía a ambas islas municipio.

Sorrentini también explicó que el servicio en Culebra fue restablecido cerca de las 4:30 p.m. mediante los generadores de emergencia operados por Genera PR.

Sin embargo, señaló que la totalidad de los clientes de Vieques permanecía sin energía debido a que la avería ocurrió en un tramo de la red de transmisión dentro de la isla.

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“Hay un conductor caído, que no es otra cosa que una línea eléctrica caída. Estamos trabajando en un área remota para completar las reparaciones y restablecer el servicio lo antes posible”, sostuvo.

El portavoz añadió que personal especializado en transmisión y distribución fue movilizado desde Fajardo hacia Vieques, incluyendo traslados en helicóptero para atender la emergencia. Además, se realizó una inspección aérea de la línea que conecta las islas con la red principal.

Sorrentini rechazó versiones que circulaban en redes sociales que atribuían la avería a trabajos de mantenimiento realizados por brigadas de la empresa.

De otro lado, el alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino dijo que se mantenía a la espera del restablecimiento y mostró visuales en las redes sociales donde se aprecia a los empleados de LUMA Energy trabajando.

Incluso, mencionó que algunos funcionarios municipales se unieron a los esfuerzos. “Poniendo nuestros recursos para ayudar a que el servicio se restablezca lo antes posible”, comentó Corcino.