Avería en línea de transmisión de LUMA provoca apagón en zonas de Bayamón y Toa Baja

Una avería en una línea de transmisión provocó un apagón en la tarde de este martes en zonas de Bayamón y Toa Baja, confirmó el consorcio LUMA Energy.

Según indicó Hugo Sorrentini, director de Medios y Estrategias de Medios del operador de la red de transmisión y distribución de energía eléctrica, la avería, presuntamente, ocurrió debido a problemas con un aislador en una línea no especificada.

De momento, la empresa no precisó qué zonas de Bayamón y Toa Baja permanecen sin energía eléctrica. Sin embargo, se confirmó que el centro comercial Plaza del Sol no cuenta con servicio.

“Hubo una averia en una linea de transmision. Sobrevolamos la linea con el helicoptero. Ya tenemos personal que va a estar atendiendo la averia para seccionalizarla”, resaltó Sorrentini.

Seccionalizar, añadió Sorrentini, es una operación en la que empleados aíslan la zona de la avería del resto de la red para llevar a cabo las reparaciones pertinentes.

PUBLICIDAD

“Hoy mismo deben estar los clientes (con) en el servicio. Ya se restableció el servicio al 50% de los afectados”, aseguró Sorrentini.