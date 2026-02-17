Barcaza que encalló frente a El Morro continúa allí una semana después del incidente
Al navío ya se le removieron los 1,000 galones de gasolina residual
17 de febrero de 2026 - 5:27 PM
A más de una semana de que encallara en el rompeolas frente al Castillo San Felipe del Morro, en el Viejo San Juan, la barcaza Defiant continúa en el mismo sitio mientras la Guardia Costera evalúa un plan de remoción propuesto.
El navío no representa una amenaza ambiental luego de que se removieran 1,000 galones de gasolina residual y agua con aceite, según un comunicado de ese ente federal.
“Con la remoción de la gasolina residual, hemos reducido substancialmente la amenaza inmediata al ambiente marítimo”, expresó el comandante Ray López. “La remoción de la barcaza tomará lo que tenga que tomar para asegurarnos de la seguridad de los respondedores y minimizar el impacto en el ambiente marina y proteger la integridad del sistema de transporte marítimo del puerto de San Juan”, añadió.
De acuerdo al comunicado, durante el fin de semana, los equipos de remoción trajeron al lugar equipo para evaluar la extensión de los daños de la barcaza.
El pasado 9 de febrero el Defiant encalló mientras era remolcado hacia el Puerto de San Juan.
“El cable se rompió cuando estaba entrando (a la bahía). Al romperse, se la llevó el mar contra las piedras frente al Morro”, explicó, en ese momento, Alfredo Santaella, presidente de Harbor Bunkering, dueños de la barcaza.
Resaltó que, aunque se trata de un transporte de combustible diésel, al momento del accidente estaba vacía.
“No hay riesgo ambiental”, dijo Santaella. “El daño es más bien al equipo. Ahora, a trabajar para removerlo.
No obstante, el portavoz de prensa de la Guardia Costera, Ricardo Castrodad, aclaró que “dentro de la barcaza había menos de 1,000 galones de diesel en el compartimiento de la carga”.
