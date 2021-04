Camiones Unidos, una organización que agrupa a los camiones que transportan alimentos, agregados y contenedores, dejó sin efecto el paro que se proponía realizar mañana lunes luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) determinara no anular las tarifas vigentes desde diciembre pasado, dijo el portavoz del colectivo, el abogado Leonardo Delgado Navarro.

“Lo que haremos será una caravana festiva luego del acuerdo alcanzado”, preciso el abogado en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Delgado Navarro indicó que ayer, sábado, hubo una reunión entre los representantes legales de la JSF y los camioneros. Se acordó que la JSF reconoce “la Carta Circular 35-2020 del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (el “NTSP”), que establece las nuevas tarifas mínimas temporeras de carga terrestre” para que “continúen en vigor, con la condición de que los operadores de camiones de transporte no paralicen las operaciones”, indicaron por escrito los camioneros.

Además, se acordó que ambas partes se reunirán posteriormente “para establecer un diálogo constructivo, evaluando sus necesidades y los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, durante el proceso de revisión del Plan Fiscal”.

El grupo de camioneros había advertido que realizaría una protesta que paralizaría el país si la JSF insistía en dejar sin efecto las tarifas de acarreo aprobadas por la NTSP.

La directora de la JSF, Natalie Jaresko, había notificado al gobierno de Puerto Rico que el aumento en las tarifas de acarreo, aprobado el pasado 23 de diciembre por el excomisionado del NTSP, Luis García Fraga, no podía implementarse porque no se les consultó, porque ese incremento afectaría la economía y porque no estaba contenido en el plan fiscal.