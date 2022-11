Carmen Millie García Rivera se prepara para disfrutar en diciembre y no necesariamente por la Navidad; en ese mes, cumplirá 73 años y volverá a participar de la competencia de levantamiento de pesas de la Federación de Powerlifting de Puerto Rico.

En su caso, se destaca en la categoría Master–4 levantando 135 libras en bench press (levantar la barra mientras está acostada en un banco), en la cual ganó primer lugar en las competencias estatales de la National Athletes Strength Association celebradas en Texas el año pasado. También, fue proclamada campeona en esa categoría en junio pasado, cuando se celebró el Campeonato Nacional de Alzadas Libres en la base Ramey de Aguadilla.

Millie, como le dicen sus conocidos, también compite levantando 205 libras en deadlift o peso muerto (levantar la barra del piso hasta la cintura).

“En Texas y en Aguadilla, rompí el récord de la Master–4 (categoría de personas adultas mayores) que más peso ha levantado en la historia”, destaca la mujer, que sigue entrenando para lucirse nuevamente en diciembre.

Natural del barrio Quinta de Mayagüez, Millie se describe como “fiestera”, dice que le gusta bailar, cantar e irse de chinchorreo. Pero, en Mayagüez es más reconocida por su trayectoria como empresaria, pues fue dueña de tres gasolineras y fue la primera mujer que tuvo un gimnasio, el Mayagüez Olympic Gym.

Sobre sus raíces, Millie cuenta que sus padres estudiaron hasta cuarto año y que su papá era veterano de la II Guerra Mundial y estudió Enfermería en el Ejército de Estados Unidos. Mientras, su mamá trabajaba como supervisora en una fábrica de brassieres en la Sultana del Oeste. Ellos les inculcaron, a ella y a su hermano, la importancia de estudiar y ambos fueron a la universidad.

Así, en una época en que pocas mujeres accedían a los estudios universitarios, Millie fue una de las que rompió esquemas y se graduó con un bachillerato en Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, en 1974.

Mientras estudiaba, había trabajado como secretaria en una gasolinera y, cuando se graduó, el dueño del local se declaró en quiebra. Ella no lo pensó dos veces y le propuso comprarle la llave de la estación, a lo que él accedió. La emprendedora mayagüezana aprovechó otra oportunidad; dejó esa gasolinera y compró otra, de marca Texaco, en la calle Post, la cual tuvo por nueve años. La vendió y compró otra, marca Gulf, al lado del parque de pelota del barrio Guanajibo, que también puso en venta “antes de que me la expropiaran”, cuando el gobierno comenzó a hacer una expansión en el lugar.

Pero, esos no fueron los únicos negocios que tuvo; también fue propietaria de un salón de baile en la calle Post, el Olympic Bar and Grill y, en 1998, inauguró el Mayagüez Olympic Gym. Tuvo el gimnasio por 18 años.

Levantadora de pesas

Sin embargo, mucho antes de eso, Millie había comenzado a ejercitarse.

Fue a sus 28 años cuando empezó a hacer ejercicios, aprovechando que su hijo mayor entró a la universidad y se inició en ese mundo.

“Y, después de eso, nunca me he quitado”, afirma Millie. “Mi primera competencia de fisiculturismo fue en 1994 en el Teatro Yagüez. Fui fisiculturista hasta los 42 años. Como ya no quería usar los bikinitos, por la edad, me dediqué al levantamiento de pesas”, explica.

Recuerda que, cuando comenzó a practicar el fisiculturismo, solo había otras cuatro mujeres practicando esa disciplina en Mayagüez. “A mí, no se me hizo tan difícil porque tenía mi gimnasio y era bien conocida”, afirma.

De hecho, dice con orgullo que “de mi gimnasio salieron cinco Mr. Puerto Rico, incluido mi hijo. Yo daba las clases de aeróbicos, y tenía un grupo de señoras de 50 a 70 años que entrenaba a las 5:00 de la mañana. Les daba clases antes de ir a la gasolinera y mi mamá me atendía el gimnasio cuando yo estaba en la gasolinera”, dice Millie, quien se certificó como entrenadora personal con María Teresa Mendizabal.

Ahora, la mujer divide su tiempo entre su pueblo natal y Bayamón, donde viven dos de sus tres hijos. En ambos municipios asiste a gimnasios para entrenar: Exygon en Mayagüez, y Premier, en Bayamón.

“Voy al gimnasio cuatro días a la semana y divido los ejercicios en las partes del cuerpo, un día hago ejercicios para el pecho y brazos, otro para piernas, otro para hombros y otro para espalda”, detalla la veterana levantadora de pesas.

“Cuando entreno, los muchachos se sorprenden porque levanto más peso que ellos. Al gimnasio, van muchos estudiantes para entrenar”, menciona, al tiempo que deja escapar la risa.

Comenta sobre la importancia de una buena alimentación para mantenerse en condición, y señala que “no como carnes rojas. Como pescados y pechuga de pollo y pavo. Como mucha ensalada. Nunca en mi vida he comido arroz y habichuela porque desde pequeña no me gustaban. Nunca en mi vida he tomado café. Desde que cumplí como 22 años, no como hamburgers ni hot dogs y, cuando voy a los fast foods, solo como ensalada. No como frituras y, en Navidad, voy a las actividades de la familia y amistades, pero no como la comida navideña. Quizás un poquito de ensalada de papa o coditos por no despreciar”.

Aunque el ejercicio y el entrenamiento con pesas se convirtieron en parte de su vida porque le gustan, reconoce que esa disciplina que ha tenido por años ha resultado en tener un estado de salud óptimo.

“No padezco de ninguna enfermedad ni condición crónica, no me duele ni un hueso. Me da catarro como cada cinco años, no me enfermo nunca. Y me sé como 100 números de teléfono de memoria. Gracias a Dios, tengo una mente perfecta”, asegura Millie, quien reveló que, como a sus 45 años y mientras tenía la gasolinera, también trabajó como bouncer en la discoteca Sharp durante los fines de semana.

“Lo hacía porque me gustaba, por vacilar, y me pagaban bien. Me enredaba con los titeritos y los sacaba afuera”, admite.