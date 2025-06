“Siempre, lo que es Matemáticas, yo sé mucha gente que no les gusta, que (dicen que) es complicado, que es demasiado, pero es que, si uno tiene un maestro que de verdad les enseña bien, aprenden a no rendirse con las Matemáticas. Todo el mundo piensa ‘yo no sirvo para esto, yo soy demasiado bobo para las Matemáticas’, pero cuando uno de verdad se esfuerza para poder entender, se siente una gran satisfacción con uno mismo”, sostuvo el estudiante de 16 años.