Equipos de rescate buscan entre los escombros en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles por la noche.

1 / 23 “Casi no hemos dormido”: a la expectativa venezolanos en Puerto Rico tras los terremotos en su país

“Casi no hemos dormido”: a la expectativa venezolanos en Puerto Rico tras los terremotos en su país. Equipos de rescate buscan entre los escombros en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles por la noche.

1 / 23 | “Casi no hemos dormido”: a la expectativa venezolanos en Puerto Rico tras los terremotos en su país. Equipos de rescate buscan entre los escombros en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles por la noche. - Pedro Mattey

No son pocos los venezolanos en Puerto Rico que han pasado largas horas pendientes de sus teléfonos y de otros medios de comunicación, a la espera de conocer la situación de sus allegados tras los potentes terremotos que sacudieron ayer al país suramericano.

“Ha sido duro, duro... uno tratando de saber cómo están”, admitió la periodista venezolana Suyín Huertas, residente en Puerto Rico.

“Casi no hemos dormido”, agregó. “Estábamos cambiando de canales, tratamos con señales de Colombia a ver qué decían. Un familiar nos escribió a las 3:01 de la madrugada. Por lo menos contestó”.

Todavía están pendientes de otro ser querido que estaba en un hospital al momento de los sismos.

“Mi hija estaba con los nervios de punta”, comentó.

Captan el escalofriante momento del terremoto en Venezuela Un potente sismo de 7.1 sacudió la costa norte de Venezuela, derrumbando edificios en Caracas.

También temieron por otro familiar que no contestaba, pero se debió a que “en el corre-corre dejó el celular... Estábamos muy asustados, pero después que subió porque les dijeron que podía para irse a casa de su hermana, pues ya pudimos hablar”.

PUBLICIDAD

“Ahora viene ese proceso de búsqueda. Escuchas vídeos de gente diciendo que hay que buscar picos y palas, piden que hagan silencio a ver si se escucha a alguien”, relató, para luego comentar que una amiga venezolana le comunicó que “esto es horrible’... ‘no hay forma de describirlo”.

Por su parte, Mary Carmen Díaz, vicepresidenta de Casa Venezuela Puerto Rico, dijo que sintió un alivio muy grande cuando supo que sus familiares estaban bien.

Explicó que su madre y hermanas viven a cuatro horas de Caracas, donde ocurrió la destrucción mayor.

“Los edificios se movieron, pero, que sepamos, no hay pérdidas materiales ni físicas como Caracas y en la costa central, donde está el aeropuerto, donde colapsaron varios edificios, incluyendo un hotel”, indicó Díaz.

No obstante, se mostró preocupada por el proceso de respuesta y recuperación.

“Como en Venezuela todo es tan incierto... no hay mucha comunicación y no hay luz en muchos sectores. Las labores de rescate van a estar complicadas, y la información es muy confusa”, expresó.

Mientras, Sylvia Casado, de la Asociación de Venezolanos en Puerto Rico, relató que sus familiares están “muy asustados porque se sintió muy fuerte”.

“Gracias a Dios están bien. Aunque viven en Caracas, no es en el área donde se cayeron los edificios”, apuntó.

Casado y Díaz indicaron que ya fueron contactadas por el Departamento de Estado de Puerto Rico para comenzar a coordinar ayuda humanitaria para Venezuela. También indicaron que fueron avisadas por el Municipio de Aguadilla, que les comentó sobre un centro de acopio.

PUBLICIDAD

“Tragedia histórica”

Según el profesor venezolano Luis R. Pericchi, catedrático en la Universidad de Puerto Rico, los terremotos de ayer fueron los peores en Venezuela en más de 100 años.

“No es un terremoto cualquiera. Es una tragedia histórica”, destacó.

“Mira este desastre”: momento en que terremotos destruyeron el aeropuerto de Venezuela Captado en video. Así quedó el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, cerca de Caracas.

“Cualquier evaluación que se haga en estos momentos de las personas fallecidas, es totalmente inicial”, lamentó.

Considera que la respuesta se ve afectada porque los “sistemas institucionales están debilitados... y la ayuda civil está debilitada, además de que el sistema de salud que ahora va a tener que atender esta tragedia”.

Asimismo, el profesor anticipó que el envío de ayuda desde otros países pudiera tener la complicación de los daños en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que es el principal de Venezuela.

Pericchi, además, dijo desconocer en qué condición habrá quedado el aeropuerto de Valencia, en Carabobo, pues también recibió el impacto de los terremotos, pero entiende que continuaba en funciones el aeropuerto internacional de Maracaibo.

Sobre los terremotos

Según informes de prensa, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, informó, en la mañana del jueves, que se conocía por lo menos sobre la muerte de 164 personas y 971 heridos a consecuencia del sismo.

Los seísmos, uno de 7.2 y otro de 7.5, derrumbaron edificios, provocaron el cierre del principal aeropuerto del país e hicieron que los habitantes de la capital salieran a las calles. Se esperaba que el número de víctimas aumentara.

1 / 27 | Fuerte terremoto en Venezuela: las imágenes tras el sismo que se sintió en Puerto Rico. Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026. - MANAURE QUINTERO 1 / 27 Fuerte terremoto en Venezuela: las imágenes tras el sismo que se sintió en Puerto Rico Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026. MANAURE QUINTERO Compartir

Los terremotos, que se cuentan entre los más fuertes que han azotado Venezuela en más de un siglo, sacudieron la región, lo que provocó evacuaciones de edificios en lugares tan lejanos como la Amazonía brasileña, a unas 1,050 millas (1,700 kilómetros) de la capital venezolana, Caracas.