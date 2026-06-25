Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026.

Comienzan a organizar en Puerto Rico ayuda humanitaria para Venezuela. Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026.

1 / 27 | Comienzan a organizar en Puerto Rico ayuda humanitaria para Venezuela. Un rescatista da indicaciones en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el terremoto ocurrido en Caracas el 24 de junio de 2026. - MANAURE QUINTERO

El gobierno de Puerto Rico y algunas organizaciones cívicas a coordinar esfuerzos para organizar la ayuda que pueda brindarse a Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país en la tarde del miércoles.

La secretaria de Estado de Puerto Rico, Rosachely Rivera Santana, informó a El Nuevo Día que ya avisó a la embajada de Estados Unidos en Venezuela, así como al Departamento de Estado federal, sobre la disposición de cooperación desde la isla.

“Es importante esperar por las directrices que nos puedan enviar y el apoyo que requieran, pero ya nos hemos puesto a la disposición de que Puerto Rico tiene las ayudas necesarias para poder ayuda desde con rescatistas y otras gestiones”, indicó Rivera Santana.

Mientras, a nivel local, indicó que “nos estamos organizando y preparando para poder iniciar todas las ayudas necesarias que los hermanos venezolanos puedan necesitar”.

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“Mira este desastre”: momento en que terremotos destruyeron el aeropuerto de Venezuela Captado en video. Así quedó el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, cerca de Caracas.

Explicó, además, que ya se comunicó con organizaciones de la comunidad de venezolanos en Puerto Rico, que, dijo, asciende a 5,000 personas, aproximadamente.

“Vamos a establecer una logística y organización bien hecha para atender esta situación bien lamentable y triste”, expresó.

“Los puertorriqueños siempre demostramos el buen corazón que tenemos y vamos a estar ayudando en esta lamentable situación que atraviesa Venezuela”, agregó.

1 / 23 | Entre escombros y ruinas: buscan sobrevivientes tras terremotos en Venezuela. Equipos de rescate buscan entre los escombros en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles por la noche. - Pedro Mattey 1 / 23 Entre escombros y ruinas: buscan sobrevivientes tras terremotos en Venezuela Equipos de rescate buscan entre los escombros en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles por la noche. Pedro Mattey Compartir

Rivera Santana también señaló que las personas que requieran ayuda con algún tipo de gestión vinculada a esta emergencia en Venezuela, pueden comunicarse al 787-729-6312 o escribiendo al correo electrónico info@estado.pr.gov.

Como ejemplo, la secretaria dijo que ya comenzaron a ayudar a una puertorriqueña que estaba en Venezuela, quien precisaba ayuda para su suegra con una gestión del pasaporte cuando ocurrió el terremoto.

Sobre los terremotos

Según informes de prensa, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, informó, en la mañana del jueves, que se conocía por lo menos sobre la muerte de 164 personas y 971 heridos a consecuencia del sismo.

Los seísmos, uno de 7.2 y otro de 7.5, derrumbaron edificios, provocaron el cierre del principal aeropuerto del país e hicieron que los habitantes de la capital salieran a las calles. Se esperaba que el número de víctimas aumentara.

Los terremotos, que se cuentan entre los más fuertes que han azotado Venezuela en más de un siglo, sacudieron la región, lo que provocó evacuaciones de edificios en lugares tan lejanos como la Amazonía brasileña, a unas 1,050 millas (1,700 kilómetros) de la capital venezolana, Caracas.