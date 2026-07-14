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Cayey celebrará el Día de la Constitución del ELA con actos oficiales y oferta artística

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, ofrecerá un mensaje durante el evento

14 de julio de 2026 - 8:29 AM

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Durante la tarde, habrá una serie de espectáculos artísticos en la plaza Ramón Frade León. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Municipio de Cayey celebrará el sábado, 25 de julio, el Día de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico con una serie de actos oficiales y presentaciones artísticas en el centro urbano.

El alcalde Rolando Ortiz Velázquez informó que la actividad comenzará a la 1:00 p.m. en el Teatro Municipal, donde el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, ofrecerá un mensaje con motivo de la conmemoración.

“Para nosotros es de gran satisfacción que el comisionado haya separado tiempo de su agenda para ese evento. La Constitución es de todos los puertorriqueños, y garantía de nuestros derechos y deberes fundamentales”, expresó Ortiz Velázquez en declaraciones escritas.

La programación continuará a las 3:30 p.m. con una comparsa de pleneros que partirá desde el Teatro Municipal hasta la plaza Ramón Frade León, donde posteriormente se presentará el grupo Plenéalo.

A las 6:00 p.m. subirá a tarima Grupomanía, mientras que el cierre de la actividad estará a cargo de la Orquesta Mulenze a partir de las 8:00 p.m.

“La Constitución del Estado Libre Asociado es la base para la demás leyes de la Isla. Fue redactada en febrero de 1952 por una Asamblea Constituyente, compuesta por 92 personas escogidas por el pueblo, y cuyo documento final fue firmado por figuras tan destacadas como Don Luis Muñoz Marín y Don Luis A. Ferré. La Constitución es un logro de todos los puertorriqueños. Este sábado 25, todos a Cayey”, finalizó Ortiz Velázquez.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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