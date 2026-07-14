Cayey celebrará el Día de la Constitución del ELA con actos oficiales y oferta artística

El Municipio de Cayey celebrará el sábado, 25 de julio, el Día de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico con una serie de actos oficiales y presentaciones artísticas en el centro urbano.

El alcalde Rolando Ortiz Velázquez informó que la actividad comenzará a la 1:00 p.m. en el Teatro Municipal, donde el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, ofrecerá un mensaje con motivo de la conmemoración.

“Para nosotros es de gran satisfacción que el comisionado haya separado tiempo de su agenda para ese evento. La Constitución es de todos los puertorriqueños, y garantía de nuestros derechos y deberes fundamentales”, expresó Ortiz Velázquez en declaraciones escritas.

La programación continuará a las 3:30 p.m. con una comparsa de pleneros que partirá desde el Teatro Municipal hasta la plaza Ramón Frade León, donde posteriormente se presentará el grupo Plenéalo.

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A las 6:00 p.m. subirá a tarima Grupomanía, mientras que el cierre de la actividad estará a cargo de la Orquesta Mulenze a partir de las 8:00 p.m.