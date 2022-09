Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

Más de dos terceras partes de los clientes de LUMA Energy continuaban ayer sin electricidad, pero con la promesa –tanto del gobierno como del propio consorcio– de que “gran parte” recuperará el servicio el miécoles, al cumplirse tres días del azote del huracán Fiona.

En el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la gerencia fue más cautelosa y no dio un estimado de restablecimiento, pues todo dependerá de que la electricidad siga recuperándose a nivel isla, los ríos bajen de nivel y la turbidez en tomas de aguas crudas y plantas de filtros disminuya.

A las 5:00 p.m. del martes, apenas 297,413 o el 20.26% de los abonados de LUMA tenían luz, mientras que 570,411 o el 45.11% de los abonados de la AAA tenían agua.

La generación de electricidad estaba en 514 megavatios, según el sitio oficial Puerto Rico Emergency Portal System (PREPS). Sin embargo, Daniel Hernández, director de Proyectos Renovables de LUMA, elevó la cifra a 719, al considerar 520 megavatios entre las centrales San Juan y Palo Seco, 79 en Cambalache y 120 en Mayagüez.

De acuerdo con Hernández, LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) trabajarían en conjunto para “entrar al sistema”, entre anoche mismo y esta madrugada, otra unidad en Cambalache y la unidad #5 de San Juan, sumando 180 megavatios y “miles de clientes”.

Para esta tarde y noche, agregó, “el plan” contempla unir a la red eléctrica el ciclo combinado de Aguirre y la cogeneradora AES Puerto Rico, para un total de 550 megavatios adicionales.

Posteriormente, se añadirían Costa Sur y la cogeneradora EcoEléctrica. Ayer más temprano, el director de Seguridad Externa de LUMA, Abner Gómez, indicó que el encendido de estas unidades dependería del patrullaje aéreo e inspección de daños en varias líneas de transmisión de 115 mil y 250 mil voltios, que son las que sacan la electricidad de las centrales.

“Una vez se certifique que no hay daños, le diremos a la Autoridad para comenzar a entrar las máquinas (de generación). Cuando entren en servicio, vamos a tener muchos más clientes energizados… de forma progresiva y responsable. Estamos tratando de no empujar mucho la cosa para no afectar la generación y dar un paso hacia atrás, pero gran parte de Puerto Rico va a estar energizado entre hoy (martes) y mañana (miércoles)”, dijo Gómez, de quien se hizo eco el gobernador Pedro Pierluisi.

“Mi expectativa es que entre hoy (ayer) y mañana (hoy), a más tardar para el fin del día de mañana (hoy), gran parte de nuestra población va a tener servicio eléctrico”, expresó Pierluisi.

LUMA anticipó que, en las áreas sur, suroeste y central, que fueron las más devastadas por Fiona, el restablecimiento de la luz demorará “un poco más”.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán, señaló que el tiempo de recuperación del servicio de agua “dependerá de la complejidad de cada sistema”, en referencia a las tomas de aguas crudas, plantas de filtros y pozos afectados por el huracán.

“Estamos atendiendo cada situación y la producción irá aumentando progresiva y paulatinamente”, expuso.

Sobre la planta Sergio Cuevas, que se alimenta del embalse Carraízo, previó que operaría a máxima capacidad desde anoche mismo, mientras que la planta Enrique Ortega, que se nutre de La Plata, estaría al 75%. A las 5:00 p.m., el Superacueducto operaba al 50% y la expectativa era que aumentara a 75%.

De cumplirse estas metas, indicó Pagán, el servicio en el área metro y pueblos aledaños “mejoraría sustancialmente”.

Para mitigar la falta de agua, la AAA activó oasis a través de la isla, y Pagán exhortó a la ciudadanía a consultar su ubicación en las redes sociales de la corporación pública, pues cambiará a diario.

Mencionó, por último, que ayer tenían 250 generadores eléctricos operando en plantas de filtros y de alcantarillado sanitario, “beneficiando” a más de 150,000 clientes.