NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cierran tramo de carril reversible de la carretera PR-2 en Bayamón

La administración municipal indicó que la medida será por tiempo indefinido

11 de marzo de 2026 - 7:20 AM

El Municipio de Bayamón indicó que el cierre durará por “tiempo indefinido”. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Municipio de Bayamón anunció en la noche de ayer, martes, el cierre de un tramo del carril reversible en la concurrida carretera PR-2.

En declaraciones publicadas en las redes sociales, la administración municipal indicó que se trata del trayecto del carril reversible entre el área donde están las oficinas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la intersección de la PR-2 con la PR-6, frente a la urbanización Villa España.

Asimismo, indicó que el cierre durará por “tiempo indefinido”. La publicación no detalló a qué se debe el cierre.

Señaló que los “demás carriles continuarán disponibles en ambas direcciones”.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
