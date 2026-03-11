Cierran tramo de carril reversible de la carretera PR-2 en Bayamón

El Municipio de Bayamón anunció en la noche de ayer, martes, el cierre de un tramo del carril reversible en la concurrida carretera PR-2.

En declaraciones publicadas en las redes sociales, la administración municipal indicó que se trata del trayecto del carril reversible entre el área donde están las oficinas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la intersección de la PR-2 con la PR-6, frente a la urbanización Villa España.