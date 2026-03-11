Cierran tramo de carril reversible de la carretera PR-2 en Bayamón
La administración municipal indicó que la medida será por tiempo indefinido
11 de marzo de 2026 - 7:20 AM
El Municipio de Bayamón anunció en la noche de ayer, martes, el cierre de un tramo del carril reversible en la concurrida carretera PR-2.
En declaraciones publicadas en las redes sociales, la administración municipal indicó que se trata del trayecto del carril reversible entre el área donde están las oficinas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la intersección de la PR-2 con la PR-6, frente a la urbanización Villa España.
Asimismo, indicó que el cierre durará por “tiempo indefinido”. La publicación no detalló a qué se debe el cierre.
Señaló que los “demás carriles continuarán disponibles en ambas direcciones”.
