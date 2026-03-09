Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Firman medida para que el túnel de Minillas lleve el nombre del exgobernador Carlos Romero Barceló

La gobernadora Jenniffer González dio paso a la Resolución Conjunta del Senado

9 de marzo de 2026 - 10:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El llamado túnel de Minillas fue construido entre 1978 y 1980, para cuando Carlos Romero Barceló era gobernador de San Juan. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González dio paso a una medida para que el túnel de Minillas en San Juan lleve el nombre del exgobernador Carlos Romero Barceló.

La mandataria dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 102, firmada por siete legisladores.

En comunicado de prensa, La Fortaleza informó que la medida buscó “designar con el nombre de ‘Hon. Carlos Romero Barceló’ el túnel, conocido como ‘Túnel Minillas’, localizado al inicio de la carretera PR-22, conocida como ‘Expreso de Diego’, justo antes de la intersección con el Expreso Román Baldorioty de Castro (PR-26), en el Municipio de San Juan.

La resolución dispone que, luego de aprobada, se “le notificará al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a los fines de que se proceda con la nueva identificación de esta estructura y la rotulación correspondiente”.

“Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas a colocar una tarja conmemorativa en honor el ex gobernador ‘Hon. Carlos Romero Barceló’, en un sitio visible del túnel que ahora lleva su nombre”, dispone la medida.

Además, faculta al DTOP “a peticionar, aceptar, recibir, redactar, someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del sector privado; y establecer acuerdos colaborativos con cualquier ente, público o privado, dispuesto a participar o colaborar en el financiamiento de esta rotulación”.

Ordena, asimismo, que “rotularán el tramo” en “un periodo de noventa días luego de la aprobación de esta Resolución Conjunta”.

--

Salido de un linaje con hondas raíces en la política puertorriqueña desde principio del Siglo XX, estuvo 24 años en los tres puestos de más relevancia en la política de Puerto Rico. Fue alcalde de San Juan de 1969 a 1977, gobernador de 1977 a 1985 y regresó como comisionado residente del 1993 al 2001.En el 1968, Romero Barceló, en segundo plano, fue de los jóvenes que acompañó a Luis A. Ferré, en primer plano, en la fundación del PNPEl eterno rival de Romero Barceló, Rafael Hernández Colón murió hace exactamente dos años, el 2 de mayo de 2019.
1 / 18 | Momentos de la larga carrera política de Carlos Romero Barceló. Salido de un linaje con hondas raíces en la política puertorriqueña desde principio del Siglo XX, estuvo 24 años en los tres puestos de más relevancia en la política de Puerto Rico. Fue alcalde de San Juan de 1969 a 1977, gobernador de 1977 a 1985 y regresó como comisionado residente del 1993 al 2001.
