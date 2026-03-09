Firman medida para que el túnel de Minillas lleve el nombre del exgobernador Carlos Romero Barceló

La gobernadora Jenniffer González dio paso a una medida para que el túnel de Minillas en San Juan lleve el nombre del exgobernador Carlos Romero Barceló.

La mandataria dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 102, firmada por siete legisladores.

En comunicado de prensa, La Fortaleza informó que la medida buscó “designar con el nombre de ‘Hon. Carlos Romero Barceló’ el túnel, conocido como ‘Túnel Minillas’, localizado al inicio de la carretera PR-22, conocida como ‘Expreso de Diego’, justo antes de la intersección con el Expreso Román Baldorioty de Castro (PR-26), en el Municipio de San Juan.

La resolución dispone que, luego de aprobada, se “le notificará al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a los fines de que se proceda con la nueva identificación de esta estructura y la rotulación correspondiente”.

“Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas a colocar una tarja conmemorativa en honor el ex gobernador ‘Hon. Carlos Romero Barceló’, en un sitio visible del túnel que ahora lleva su nombre”, dispone la medida.

Además, faculta al DTOP “a peticionar, aceptar, recibir, redactar, someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del sector privado; y establecer acuerdos colaborativos con cualquier ente, público o privado, dispuesto a participar o colaborar en el financiamiento de esta rotulación”.

Ordena, asimismo, que “rotularán el tramo” en “un periodo de noventa días luego de la aprobación de esta Resolución Conjunta”.

