Senado aprueba designar otra vía con el nombre del exgobernador Carlos Romero Barceló

El Senado aprobó este jueves una legislación –la segunda en menos de un mes– para designar un nuevo tramo de carretera con el nombre del fenecido exgobernador Carlos Romero Barceló y, tal como ocurrió el pasado 14 de enero, el debate no estuvo libre de controversias.

En este caso, se trata del tramo de la avenida Las Cumbres (PR-199) que transcurre desde la intersección de la avenida Emiliano Pol, en San Juan, hasta la intersección con la avenida Los Filtros, en Guaynabo. De recibir la firma de la gobernadora Jenniffer González, llevaría, al igual que el Túnel Minillas, el nombre de Romero Barceló.

“Carlos Romero Barceló ha sido una de las figuras más emblemáticas de Puerto Rico. Como alcalde, senador, comisionado residente y gobernador, fue un forjador de la política pública”, lee parte del informe de la Comisión de Transportación del Senado sobre la Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 3, presentada por su presidente, Carlos “Johnny” Méndez.

Originalmente, la RCC 3 designaba toda la PR-199 –que discurre por Trujillo Alto, San Juan, Guaynabo, Bayamón y Toa Alta– con el nombre del exlíder del Partido Nuevo Progresista (PNP). En el debate, se alertó, sin embargo, que parte de la vía ya lleva el nombre de la fenecida alcaldesa de San Juan, Felisa Rincón de Gautier, lo que provocó enmiendas.

“Felisa Rincón fue alcaldesa de San Juan, y eso hay que reconocerlo. No podemos ser mezquinos, y ese nombre lo vamos a respetar. Este Senado, contrario a otros, va a respetar eso... solamente es un tramo, no toda la carretera. No induzcamos a error a otras personas”, señaló, por su parte, el portavoz alterno del PNP en el Senado, Juan Oscar Morales.

El senador José Luis Dalmau, del Partido Popular Democrático, ripostó que el tramo que transcurre entre la Emiliano Pol y Los Filtros tiene un rótulo con el nombre de Felisa Rincón de Gautier. “Esté bien el rótulo o no, esa es la realidad fáctica de esto”, aseveró.

“Esa avenida tiene tres o cuatro nombres en diferentes tramos, rotulados”, expuso el también expresidente del Senado. “Es un mal precedente, conociendo lo que yo conozco, votarle a favor a una medida que pondría en el papel sustituir el nombre de otro”, apuntó.

Desde el inicio de la nueva sesión, en enero, la Legislatura ha dado paso a más de una docena de medidas que designan tramos de vías públicas con el nombre de figuras que se han destacado en diversos sectores, como el deporte, la música y la política puertorriqueña.

Entre las medidas más recientes, está la Resolución Conjunta del Senado 122, que designa la carretera PR-670, frente al Acrópolis de Manatí, con el nombre del pelotero Carlos Beltrán; y la Resolución Conjunta del Senado 97, que nombra un tramo de la carretera PR-861, en Toa Alta, con el nombre de la pastora Wanda Rolón. Otras medidas similares se han aprobado en favor de figuras como la exsenadora penepé Lucy Arce y el exponente de música urbana Daddy Yankee.