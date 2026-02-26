Comienzan a llegar a Puerto Rico las nuevas unidades de emergencia de Genera PR

Genera PR recibió, en pasados días, las primeras dos del grupo de ocho unidades que compondrán la nueva flota de generación de arranque, un conjunto de turbinas que dará estabilidad en momentos de alta demanda y permitirá reiniciar el sistema eléctrico en caso de apagones masivos.

Las unidades que se recibieron el 19 de febrero en el puerto de Ponce forman parte de las seis que debe entregar RG Engineering y que se instalarán, en grupos de dos, en las estaciones de Yabucoa, Jobos (Guayama) y Daguao (Ceiba). Cada una de estas unidades tiene capacidad de producir hasta 24 megavatios (MW) mediante la quema de gas natural o diésel.

Las otras dos unidades de la nueva flota de emergencia, compradas a la empresa Siemens, se instalarán en la central Costa Sur, en Guayanilla, con capacidad combinada de 100 MW.

En conjunto, la nueva flota de unidades de emergencia –que se instalará a un costo cercano a los $900 millones– podrá aportar hasta 244 MW.

De acuerdo con un comunicado de la Oficina del Zar de Energía, la semana pasada, además de las dos turbinas de gas iniciales, se recibieron componentes auxiliares para las cuatro unidades restantes de RG Engineering, incluidos los generadores.

“Estos modernos sistemas permitirán la salida de unidades antiguas y menos eficientes de la infraestructura de generación, lo que, a su vez, viabiliza una reducción en los costos de producción, y una mayor eficiencia y capacidad para atender la demanda de energía en horas pico de consumo, al igual que situaciones de emergencia”, expresó el zar de Energía, Josué Colón, quien indicó que el 95% de cada equipo viene ensamblado de manera modular, lo que agiliza el proceso de instalación.

“Estas nuevas unidades ‘peakers’ representan una modernización clave de la flota de generación de Puerto Rico. Su integración permitirá sustituir equipos ineficientes por tecnología más moderna y eficiente, fortaleciendo la capacidad del sistema eléctrico para responder a los picos de demanda y a situaciones imprevistas”, indicó, por su parte, el vicepresidente de Asuntos Públicos de Genera PR, Iván Báez.

Según Colón, los componentes restantes de las otras cuatro turbinas de RG Engineering deben recibirse en los próximos meses.

Al presente, de acuerdo con los informes que Genera PR somete al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), la traba final para la instalación de las nuevas turbinas es contar con suficiente generación de reserva que prevenga déficits de producción eléctrica mientras se reemplazan las antiguas unidades de emergencia, que datan de la década de 1970 y, en su mayoría, se encuentran fuera de servicio. Según la actualización entregada al NEPR el lunes, LUMA Energy le ha requerido a Genera PR instalar, al menos, 76 MW en sistemas de almacenamiento en baterías antes de proceder con el decomiso de las unidades pico existentes.

El reemplazo de la flota de emergencia es un proyecto que financiado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que Genera PR heredó de la Autoridad de Energía Eléctrica, en 2023, cuyos parámetros de adquisición optó entonces por modificar, provocando un retraso que llevó al NEPR a advertir que, si las instalaciones no se completaban para junio de 2026, impondría multas diarias al operador privado.

Sin embargo, el cronograma más reciente de Genera PR contempla que las dos unidades de Costa Sur entren en servicio durante el segundo trimestre de 2027, mientras que en Jobos, Yabucoa y Daguao se haría lo propio entre finales de ese año e inicios de 2028.