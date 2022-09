Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

Los daños ocasionados por el huracán Fiona en Puerto Rico son “catastróficos”: cientos de residencias afectadas, personas sin un hogar seguro, cosechas extraviadas y pérdidas millonarias.

De momento, el gobierno no ha ofrecido un estimado de los daños. Sin embargo, ya decenas de organizaciones sin fines de lucro han puesto manos a la obra y se han organizado para recolectar suministros o solicitar voluntarios.

¿Deseas ayudar? A continuación, un listado de las entidades que laboran durante esta emergencia:

Suministros Puerto Rico

Esta plataforma ayuda a los donantes a saber en qué zona del país necesitan ayuda y cuáles son sus necesidades.

“Una vez más, el pueblo salva al pueblo... Quiero anunciar hoy que la plataforma suministrospr.com ya está disponible en línea para todos aquellos que tengan señal o sepan de gente que necesita algún tipo de ayuda”, sostuvo Juan Pablo Díaz a través de su cuenta de Twitter.

El cantante, actor y comediante explicó que la página web fue creada tras los terremotos de 2020 para que los donantes pudieran canalizar sus donativos para los afectados de la zona sur del archipiélago.

Las personas pueden filtrar por municipio, refugio o por tipo suministro, según lo que los propios damnificados comuniquen.

“Fue creada con el propósito de ser una herramienta de comunicación entre nosotros mismos y agilizar y mejorar la distribución de ayudas. La efectividad y responsabilidad queda en manos de los mismos usuarios. Nosotros no estamos recibiendo ayuda para distribuir, no estamos recibiendo dinero y, hasta el momento, no estamos preparados para ejecutar ninguna iniciativa que no sea la de ayudar a canalizar las necesidades a través de la página”, explicó Díaz.

Techos Pa’ Mi Gente

Asimismo, la organización sin fines de lucro Techos Pa’ Mi Gente ha solicitado a la ciudadanía que se unan a sus grupos de autogestión comunitaria.

“Únete a la recuperación, hacen falta manos y recursos”, escribieron en sus redes sociales.

Además, de manera online, puede realizar donativos: ATH Móvil: /TPMGCorp, VENMO: @TPMG-CORP, BPPR: #014468646 y Paypal: @TechosPaMiGente.

Esta entidad surgió tras el huracán María, en 2017, y está dedicada a la construcción de techos dignos y la rehabilitación de viviendas en comunidades afectadas por desastres naturales.

“Contribuye a mejorar la calidad de vida de los individuos que componen estas comunidades. Promueve la autogestión y brinda capacitación en destrezas básicas de construcción para fomentar la resiliencia”, lee su página web.

Para donar o registrarte como voluntario puedes acceder a: https://www.tpmgcorp.org/toma-acci%C3%B3n.

Red Por La Niñez

Por otro lado, la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud ha solicitado voluntarios y voluntarias para ayudar a las comunidades.

“Necesitamos ayuda en: empaque y entrega de alimentos; limpieza y ornato; recuperación de albergues de niños; censos comunitarios; apoyo a familias y comunidad; logística y entrega de suministros; espacios seguros para la niñez; y apoyo médico”, explicaron en su cuenta de Instagram.

Además, puede realizar donaciones a través de ATH Móvil: / AlberguesPR.

La entidad también ha divulgado que ofrece diferentes servicios. Por ejemplo, ofrecen almuerzo para llevar —mientras duren— en Juncos, en la carretera PR-185, kilómetro 16, en la antigua escuela Agustín Dueño.

También, ofrecen en sus diversos centros: comida caliente, servicios de psicología, trabajo social, enfermería, planificación educativa para el hogar y coordinación de servicio.

El Centro HS Esperanza está localizado en el segundo piso del Centro de Salud Dr. Gualberto Rabell, en el sector Hoare, en San Juan; el Centro HS Equidad en el segundo piso del Centro de Servicios Múltiples en Barrio Obrero, avenida Borinquen; el Centro HS Amor en la calle San Antonio, también en Barrio Obrero; y el Centro HS Alegría en el 608 de la calle Barbosa en la capital.

Mochileando y Reality Realty

Por su parte, la Fundación Mochileando 100x35 y Reality Realty se unieron para establecer un centro de acopio que operará desde hoy, martes, hasta el próximo sábado, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el 1253 de la avenida Manuel Fernández Juncos.

La ayuda recibida será distribuida en Ciales, Utuado, Salinas, Cayey y pueblos del interior y sur de Puerto Rico, los más afectados por el huracán.

Entre los artículos que requieren se encuentran: alimentos enlatados, agua, artículos de primera necesidad, artículos de aseo personal, pañales para adultos y menores, alimentos para mascotas, juguetes para la niñez, baterías, artefactos de iluminación y medicinas.

De momento, no están aceptando ropa.

“Preferimos las donaciones físicas. Pero, si están imposibilitados o fuera de Puerto Rico, pueden donar a través de ATH Móvil, en la sección de “Donate”: FundaciónMochileando. También vía Paypal: Fundación Mochileando: paypal.me/mochileando”, comunicaron las entidades a través de sus redes sociales.

También, requirieron de voluntarios para organizar las donaciones y llenar los camiones. Interesados pueden escribir a: ayuda@mochileando.com o enviar un texto al (787) 579-7191.

La Fondita de Jesús

La corporación La Fondita de Jesús también solicitó donaciones para poder continuar su labor de atender a las personas sin hogar o que viven en comunidades vulnerables.

De momento, la organización sin fines de lucro necesita agua embotellada y alimentos no perecederos.

Los donativos pueden entregarse en sus instalaciones en la 704 de la calle Monserrate, en San Juan, de 8:00 de la mañana a 1:30 de la tarde.

Taller Salud

En tanto, la organización feminista de base comunitaria Taller Salud solicitó colaboración de la ciudadanía para que puedan “ser eficientes, efectivos y rápidos” en la respuesta ante la emergencia.

Entre las necesidades que han identificado, según una publicación en su cuenta de Instagram, son: linternas solares, filtros de agua, medicamentos sin receta, artículos de primera necesidad, como pañales para personas adultos y para la niñez y toallas sanitarias, entre otras.

Asimismo, al estar operando dos comedores comunitarios, necesitan: envases desechables, cubiertos desechables, galones de agua, gas, arroz, aceite, pasta, salsa, alimentos enlatados —como corned beef, salchichas, habichuelas, atún, sardinas y pasta de tomate—, vegetales y productos frescos: ajo, cebollas, recao, ajíes y sofrito.

“Si deseas aportar alimentos o materiales puedes enviarlos a calle 1 D40 urbanización Jardines de Loíza PR 00772 o a la carretera PR-187, km 24.4 Parcelas Vieques #33 Mediania Alta Loíza PR 00772″, explica la publicación.

Mientras, si desea hacer una donación en efectivo, puede hacerla a través de su Paypal o visitando su página web: tallersalud.com.

Taller Salud se dedica a mejorar el acceso de las mujeres a la salud, reducir la violencia en entornos comunitarios y fomentar el desarrollo económico a través de la educación y el activismo.

Brigada Solidaria del Oeste

La iniciativa autogestionada Brigada Solidaria del Oeste también estableció un centro de acopio en la urbanización Porta Coeli, en San Germán, y operará de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

La entidad recolectará: alimentos no perecederos, artículos de primera necesidad, medicamentos sin receta y productos de higiene personal y para el hogar.

Por el momento, no aceptan ropa ni zapatos.

Las donaciones serán distribuidas en la zona suroeste del país.

También, puede realizar una aportación monetaria mediante ATH móvil: /brigadasolidaria o Paypal: brigadasolidariaoeste@gmail.com.

Esta iniciativa surgió tras el desastre ocasionado por el huracán María, en 2017, con el objetivo de apoyar el desarrollo de procesos colectivos en las comunidades y promover la autogestión comunitaria.

Fundación Sin Límites

Por su parte, la organización sin fines de lucro Fundación Sin Límites también recogerá alimentos y artículos para ayudar a las comunidades más afectadas por el fenómeno atmosférico.

Entre los donativos que recolectarán se encuentran: ropa en buenas condiciones, linternas solares, mascarillas, kits de primeros auxilios, toldos, desinfectante de superficies, hand sanitizers, filtros de agua, recipientes desechables, artículos de higiene, velas, ropa de cama, artículos y comida para bebés, comida para perros, agua embotellada, baterías, pañales para adultos y menores, y comida enlatada.

Los puntos de acopio serán: el estacionamiento de Kmart de Plaza las Américas el próximo jueves, de 6 a 8 p.m.; el estacionamiento de Sears en Las Catalinas Mall, en Caguas, el viernes, de 6 a 8 p.m.; y el sábado en el estacionamiento de Plaza Carolina de 9 a 11 a.m.

Puede realizar donaciones monetarias a través de ATH Móvil: /sinlimitespr o al 787-209-2585; PayPal: @fundacionsinlimites; y Venmo: /sinlimitespr.

Para obtener más información, puede contactarles por correo electrónico a sinlimites.nonprofit@gmail.com o enviarle un mensaje privado en sus redes sociales.

Fundación Sin Límites es una entidad puertorriqueña comprometida con el desarrollo social de comunidades marginadas a través de la educación y el alivio de pobreza, detallan en su página web.

True Self Foundation

True Self Foundation solicitó donaciones para desarrollar un fondo de respuesta rápida enfocado en ayudar a las comunidades LGBTQIA+ que se encuentran en situación de vulnerabilidad en medio de la emergencia.

“Las comunidades de diversidad en orientación sexual e identidad de género en muchas ocasiones son afectadas de manera desproporcional al quedar invisibilizadas o desprotegidas en la respuesta de situaciones de emergencia”, expresó la entidad en su cuenta de Instagram.

Puede realizar sus donaciones a través de ATH Móvil: /TrueSelf y PayPal: info@trueselffoundation.org.

Cruz Roja

Mientras, el capítulo de Puerto Rico de la Cruz Roja solicitó donativos para poder continuar distribuyendo artículos a los damnificados.

“Voluntarios de la Cruz Roja Americana están activos para ayudar a las familias afectadas que sufrieron daños por el huracán Fiona. Apoya nuestra misión”, lee una publicación en su cuenta de Instagram.

Para donar, puede hacerlo a través de ATH Móvil: / Cruz Roja o con el 787-758-8150.