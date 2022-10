Aunque la visita del presidente Joe Biden trajo aires de esperanza para los vecinos de la comunidad de La Playa de Ponce, una de las más afectadas por el azote del huracán Fiona, también reinaba cierto nivel de desconfianza, pues después de todo, como comentaban algunos en un negocio de la zona, “ni con el presidente llegó la luz”.

Y es que, en la Playa y en Ponce, como sucede con gran parte del sur y oeste de la isla, muchos sectores permanecen sin luz, y tampoco hay explicaciones, ni idea, de cuándo podrían tener otra vez ese servicio esencial.

“Los que vivimos en la comunidad de la Playa de Ponce nos sentimos sumamente agradecidos de la visita (del presidente Biden)”, comentó Carlos Canales Torres, líder comunitario de la La Playa, apenas minutos después que la caravana presidencial pasara por la calle principal de la comunidad con rumbo al aeropuerto Mercedita para dejar Puerto Rico.

“Pero lo más que nos preocupa es que la visita no se convierta simplemente en una visita simplemente publicitaria, o una visita que venga que sea cuestiones de política, sino que se logre los objetivos que todo el mundo quiere, que en este momento lógicamente es que el dinero se mueva. Toda esa cantidad de dinero que se ha prometido para la isla, todo ese dinero que supuestamente está asignado, que llegue a donde tiene que llegar. Y que nuestra gente, el pueblo de Puerto Rico, reciba las ayudas de una vez”, afirmó Canales.

El líder comunitario calificó de “sumamente preocupante” que, “desde María, hay muchísimo dinero aguantado, que no llega a donde tiene que llegar”.

La comunidad de La Playa, explicó, sufrió “bien fuerte”. Contrario a lo ocurrido durante María, “en esta ocasión (con Fiona) las olas del mar no permitían que las bombas que sacan el agua, que saliera el agua. Y por lo tanto hubo áreas del centro de La Playa que se inundaron, áreas que nunca se habían inundado, negocios que se dañaron. El agua llegó a lugares donde no había llegado antes, por esa combinación de lluvia, agua empozada y el agua del mar”.

Canales aseguró que escuchó con atención las expresiones de Biden, en las que transmitió su empatía hacia Puerto Rico, pero, agregó, “también sabemos que próximamente hay unas elecciones en Estados Unidos, y lógicamente, son políticos. Y como la política es tan... algunas veces difícil de entender, pero otras muy fácil de entender por qué hacen las cosas. Ahora mismo, a nosotros nos tiene que estar preocupando también la situación de Orlando (Florida). Si tú eres norteamericano y vas a poner el dinero tuyo en un lugar, ¿en dónde lo pones, en Puerto Rico o en Florida? Florida es estado de la nación americana, nosotros no. Y allí hay muchos daños”.

Insistió en que, de esta visita, “lo que esperamos es que él (Biden) se comprometa con el pueblo de Puerto Rico y con los líderes puertorriqueños a que el dinero que todavía no ha llegado, que acabe de llegar. Y que el dinero que llegue aquí, que se supervise de forma que llegue a donde tiene que llegar. Esa es la parte más importante”.

“Si no pasa eso, y si sigue la burocracia... ¿cuántos años hemos pasado de María? Y todavía hay gente viviendo con toldos. Y todavía hay gente que no tiene casa. Y todavía hay gente pasando y sufriendo lo que vivió con María”, afirmó.

Agregó que también le preocupaba que Ponce no ha sido atendido adecuadamente y parece haber una desconexión entre el gobierno municipal y el estatal, por razón de las diferencias políticas.

“Ponce es popular, el estatal es penepé. Y no hemos visto la reacción inmediata como esperábamos”, lamentó. “El área metropolitana (de San Juan) fue ya energizada en un 99% y Ponce todavía la mitad está sin luz”.

En cuanto a su comunidad de La Playa, Canales mencionó tres elementos esenciales para levantar a su comunidad: “necesitamos con urgencia que se nos atienda el Puerto de Ponce; necesitamos que se atienda a las asociaciones de pescadores, porque vivimos de la pesca; y que se nos atienda el muelle”.

“Creo que atendiendo esos tres puntos más que importantes, se beneficiaría esta comunidad y todas las comunidades adyacentes”, sentenció.

La frustración y desconfianza de la que habla el líder comunitario es palpable en los comentarios de la gente de La Playa, que llevan muchos meses atravesando situaciones de desastre y emergencias, una tras otra.

“Mira, pero si aquí llevamos años que ha pasado todo, huracanes, terremotos, la pandemia. Ya lo que falta es un ataque de zombies, un ataque de marcianos, no sé... estoy esperando que lleguen las naves extraterrestres”, comentó Raquel, vecina de la urbanización Vista del Mar, a donde no ha llegado todavía la luz, y quien no tenga una planta para un abanico en la noche tiene que sufrir una cantidad de mosquitos “que esto, de verdad, que no es de Dios”.

A pesar de todo, sobresale “la solidaridad de los vecinos. La gente toda comparte con los demás, te traen agua, te traen aguacates. Hay como un intercambio entre la gente. A mí me traen aguacates, y yo cocino y les llevo comida. En ese sentido, es algo bueno”.

Además, algo que no parece borrarse de la gente de La Playa, incluso ante la adversidad que atraviesan, es el buen humor. Así que no es de extrañarse que al llegar otro vecino a un negocio en la avenida Padre Noel, lo hiciera con el saludo,o más bien broma de, ‘eh, abriste el negocio, creías que Biden se iba a parar aquí’”.