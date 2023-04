La Administración federal para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) realizará el sábado, 22 de abril, la vigésima cuarta edición del “Take Back Day”, que contará con 50 puntos para la eliminación de medicamentos innecesarios.

El evento, que se celebra hace 12 años, provee una oportunidad segura y confidencial para desechar medicamentos en desuso almacenados en los hogares y que son susceptibles al mal uso y robo.

De acuerdo a información provista por la DEA, la mayoría de las personas que hicieron un uso indebido de un medicamento recetado, lo obtuvieron de un familiar o amigo.

“La campaña Take Back Day es parte de los continuos esfuerzos de la DEA para combatir la epidemia de intoxicación por drogas y proteger la seguridad y la salud de todas las comunidades de todo Puerto Rico”, dijo la agente especial a cargo de la DEA en Puerto Rico, Denise Foster.

El “Take Back Day” se realiza dos veces al año, en abril y en octubre. En la pasada edición, se recogieron 5,000 libras de medicamentos al rededor de Puerto Rico, indicó el portavoz de la DEA en Puerto Rico, José “Tony” Velázquez Vega.

Esta iniciativa se lleva a cabo simultáneamente en todos los estados y territorios de Estados Unidos. En las 23 ediciones anteriores del “Take Back Day” se han recogido 8,300 toneladas de medicamentos.

El proceso de entrega en cualquiera de los 50 puntos de recogido será completamente confidencial. Velázquez Vega explicó que, al llegar al punto de entrega, verá una caja en la que depositará los medicamentos. Pese a que habrá personal de la DEA, no habrá un proceso de identificación, y tampoco será necesario mediar palabras, de no desearlo.

“Queremos garantizar la confidencialidad del evento. Nosotros estamos llevando un servicio a la ciudadanía para que puedan salvar una vida. [...] El propósito de esto es bien sencillo, queremos que nuestras comunidades estén más seguras y mucho más saludables”, sostuvo Velázquez Vega, en entrevista con El Nuevo Día.

La DEA celebará el vigésimo cuarto "Take Back Day", este sábado, 22 de abril de 2023. (Suministrada)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que de agosto 2021 a agosto 2022 aproximadamente 107,735 personas murieron como resultado de una intoxicación por drogas. Esto significa que alguien en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, está muriendo de un envenenamiento por drogas cada cinco minuto, añadió Velázquez Vega.

Asimismo, recordó que desechar los medicamentos en la basura o por el inodoro no representan formas seguras de eliminarlos. Incluso, estos métodos pueden prestarse para que otras personas tomen posesión de los fármacos y los consuman o los vendan.

En los puntos de recogido, que operarán de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., se aceptarán todo tipo de fármacos, que incluyen medicamentos recetados, “over the counter”, para perros, en pastilla, líquidos, parchos y cápsulas entre otros. Ente año comenzarán a recibir tanto cartuchos como dispositivos de vaporizadores, en caso de entregarlos, se pedirá remover las baterías de litio. Lo único que no se aceptará son jeringuillas, objetos punzantes y drogas ilícitas.

Para encontrar conocer de los puntos de eliminación de medicamentos, puede acceder al portal www.DEATakeBack.com. Allí, debe introducir su código postal para que se le indique cuál es la localidad más cercana a su hogar.